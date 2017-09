Ideas y opiniones de Freddy Gulin

Como habíamos adelantado en nuestra columna anterior, el viernes pasado (15) el Ministro de Hacienda presentó ante el Congreso, el proyecto de Ley del Presupuesto 2018. Poca repercusión, más allá de los esperables comentarios inmediatos a los puntos básicos del programa fiscal propuesto y su modo de financiamiento, esto tampoco sorprendió. El proyecto en líneas generales, se orienta hacia el gradualismo en curso, para evitar trastornos o perturbaciones provocadas desde la política fiscal. La "previsibilidad", a diferencia de otras administraciones, se mantiene aun cuando todavía no se conozca el contenido preciso de las reformas que eventualmente podían generar fuerte debate a partir del día 22 de Octubre: reforma tributaria, reforma laboral, y quizás con suerte algunos cambios periféricos en el régimen previsional. El proyecto prevé que el PIB de Argentina concluirá este año con un crecimiento del 3 %, mientras que en 2018 se expandirá un 3,5 %. El Ministro Dujovne destacó el crecimiento esperado en la inversión bruta, con un alza del 10 % este año y del 12 % en 2018. "De esa manera, la inversión en relación al PIB, que durante muchos años estuvo estancada, en torno al 15 % del PIB y que en 2017 sube a 15,7 %, pasaría a 17,1 % del PIB en 2018", precisó. También pronosticó que la inflación "seguirá bajando" y confirmó que el Gobierno continuará trabajando en función de las metas de inflación utilizadas por el Banco Central. "Esas metas prevén para 2018 un objetivo de 10 %, con un desvío hacia arriba o hacia abajo de dos puntos porcentuales, lo que arroja un promedio anual para el Índice de Precios al Consumidor de 15,7 %", señaló. Explicó además que, como el Gobierno impulsa la aprobación de una ley que limite el crecimiento del gasto primario del Estado nacional al aumento del IPC promedio, las pautas para el gasto incluidas en este proyecto de Presupuesto están en línea con esos límites. "En este caso, prevemos un aumento del gasto primario de 14,8%, ligeramente por abajo del aumento del IPC promedio" remarcó, y precisó que el gasto primario de la Administración pública nacional en relación al PIB se ha situado este año en un 21,2% y que la pauta para el próximo año es del 20,2%. Para el ministro, esta bajada en el peso del gasto público en relación al PIB se logra "eliminando gasto ineficiente", pero remarcó que en 2018 habrá un "fuerte" gasto en infraestructura, equivalente al 3,5% del PIB. Dujovne dijo que sigue siendo objetivo "prioritario" del Gobierno de Mauricio Macri reducir el déficit para tener cuentas públicas sostenibles y ordenar la macroeconomía, resolver las deudas de infraestructura y sociales "heredadas" y converger hacia un sistema tributario "más simple, eficiente y equitativo". En este sentido, aseguró el Ministro Dujovne que la meta para este año de un tope al déficit fiscal primario equivalente al 4,2% del PIB será cumplida e indicó que la pauta para 2018 se sitúa en un resultado primario negativo equivalente al 3,2% del PIB. Con respecto a los ingresos, dijo que se disminuirá la presión tributaria, pero con aumentos en varios renglones de la recaudación impositiva. "Los ingresos de la Administración pública nacional crecerían al 19 % interanual. Dado que los recursos crecerían al 19% y el gasto primario lo habría por debajo del 15%, sería el segundo año consecutivo en que los recursos crecen por encima del gasto primario desde 2004". Desgraciadamente el programa que se anuncia desde el Gobierno (reformas y modernización) con seis años (dicen) de revaluación cambiaria y apertura no pasan por el desarrollo y la industrialización. A tener cuidado que las empresas puedan dejar de producir y comenzar a importar. Deseo aquí expresar solamente un pensamiento y compartirlo por ustedes y que no dejar de mirar con preocupación, que de forma encubierta se piense en el "dame dos", un viejo recuerdo de Martínez de Hoz, Domingo Cavallo, Kicillof y "el equipo". El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, ¿Cómo se llama al político y economista que tal vez prepara por cuarta vez la misma orientación?

Presupuesto 2018:

”Vísteme despacio, que estoy apurado”

Por Freddy Gulin

