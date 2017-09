Jorge Bader

Hay una frase de que se le adjudica a Churchill, que algunos autores dicen que proviene de alguna reflexión de Bismark, pero cualquiera fuere el pensador político que la origino esta ciertamente, cargada de razón: "los políticos solo piensan en las próximas elecciones, los estadistas en las próximas generaciones". Este es el principio del pensamiento planificatorio. Para ver "más allá de lo evidente", (célebre frase de He Man, exitoso comic de la década del 80), es necesario tomar la cuestión de los proyectos urbanos como parte de un plan de desarrollo. En general los políticos que nos tocan en suerte tienen siempre la urgencia de las coyunturas y vuelcan habitualmente sus esfuerzos en preparar las bolillas más emblemáticas como si cada examen que se rinde periódicamente en las elecciones alcance para zafar con el conocimiento acotado de los temas de impacto. Esto implica que muchas veces las obras que se ven son las que salen y las que no se ven precisamente no se ven y por eso se obvian. Lamentablemente muchas veces los deterioros urbanos son resultado justamente de la ausencia de atención a las infraestructuras y eso es un tema no menor. Las obras enterradas suelen ser un convidado de piedra al banquete del ejercicio del poder público ya que ningún gobernante se quiere hacer cargo del trabajo ingrato de destruir la ciudad para construir un desagüe o una renovación de infraestructuras obsoletas y deterioradas porque esa acción incomoda y al final no se ve, tema que al parecer es muy complicado en esta sociedad de lo inmediato, lo publicitario y lo coyuntural. Es difícil ponerle a un caño bajo tierra un cartel permanente de la gestión de turno. Hacer esas obras así como planificar la secuencia del desarrollo futuro deseado de la ciudad, son trabajos ingratos que implican equipos de gente pensando y mucha relación con la comunidad para generar consensos y eso es complicado frente al negocio inmediato de hacer lo que en la superficie resuelve las cuestiones urgentes y cambia la imagen rápidamente. Precisamente allí es donde se muestra más evidente la cuestión de la diferencia entre "Estadista" (con mayúsculas ex profeso) y administrador circunstancial en ejercicio político del poder público. La crítica es amplia y no se trata solo de un fenómeno de carácter nacional o local. Hace tiempo estos mismos conceptos se vertían de cara a las elecciones de España. En un artículo del diario ABC, decano de la información española, el año pasado se publicaba "Aquí como no tenemos ningún estadista, nadie se preocupa de las próximas generaciones, pero los políticos que nos han tocado en suerte andan preocupados por las próximas elecciones, ya sean las gallegas, las vascas o la repetición de las generales". O sea que la cuestión del estado o la administración del "hoy y aquí" son cuestiones más o menos universales. Estamos a full con la preocupación de nuestras cuestiones urbanas elementales, derivadas obviamente de años sin mantenimiento. Ahora mi pregunta de la semana es, ¿imaginamos que lo que está debajo de estas hermosas y remozadas calles, está en tan buen estado de conservación que no habrá prontamente (Dios no lo permita) de destruir algo de estas maravillosas intervenciones de superficie? Lo que esta, ya está. Como decía mi abuela, sabia filósofa de otro tiempo, no se llora sobre la leche derramada. Ahora mi inquietud es ¿qué pasa con lo que viene?. Estamos a punto de empezar a ver en marcha la remodelación de la Avenida Rocca. Otro punto de imagen urbana que se debe ver rápidamente. La urgencia por arrancar ya es importante por varios calendarios convergentes. Uno es obvio, y cierra en octubre, el otro es obvio por otras razones y tiene una fecha fija en diciembre donde los comerciantes de la avenida que vienen de algunos momentos complejos con caída de ventas y fines de año complicados, no verían con beneplácito que a la debilitada situación comercial, se le sumara la incomodidad de una obra que limite el cómodo acceso de los consumidores en la fecha donde se produce una explosión natural de ventas por las fiestas, los aguinaldos y etcéteras que habitualmente se esperan como maná del cielo. O sea que dicho esto tenemos una cuestión interesante, ya que en este acotado plazo debiéramos ver como se renuevan también los desagües que corren bajo la avenida cuya dimensión es escasa para el nivel de imper-meabilización del suelo derivado de la evolución urbanística. Simplemente con ver la catarata de agua que corre por la avenida los días de lluvias copiosas, y la lentitud del escurrimiento surge la lectura de lo limitado de la cantidad y secciones de los desagües, a la sazón, tan antiguos como la historia de Campana. Basta con pararse en la esquina de Güemes y Rocca un día de lluvia intensa. El proyecto de la avenida contempla tajamares constituidos en cruces peatonales y extensión de veredas. Esto quizás represente un interesante desafío para el recorrido del agua. Algunos de esos "livings urbanos" como se los ha descripto en el proyecto, están ubicados en esquinas al parecer cercanas a las bocas de tormenta existentes. En fin no puedo abundar en observaciones sobre el proyecto porque no lo conozco en detalle mas allá de lo que ha trascendido. Pero si puedo decir que precisamente en lo que ha trascendido no he escuchado nada sobre la ejecución de infraestructuras complementarias de desagües, o renovación de colectores pluviales, y me permito humildemente desde este lugar de habitante urbano histórico, o como me dice algún amigo por allí, "casi parte del inventario urbano" recordar que hay que pensar también en lo que hay abajo y cómo se resuelve. Y ya que estamos en primavera, me permito terminar con una paráfrasis poética, de lo dicho por Francisco Luis Bernardez, todo lo que florece en la superficie depende de lo que tiene bajo tierra o en su versión original " lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado". Arq. Jorge Bader - Matricula CAPBA 4015

”Más allá de lo evidente”

