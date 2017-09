Mientras salíamos del estacionamiento con mi esposa frené para dejar pasar a una joven que iba en bicicleta. Ella saludó agradeciendo y siguió su camino. Momentos después, vemos que el conductor de una camioneta estacionada abrió de repente la puerta, y la chica chocó la misma, así fue que cayó la ciclista al pavimento. Con las piernas ensangrentadas, la joven lloraba mientras examinaba su bicicleta doblada y fuimos a socorrerla. Más tarde, reflexionamos sobre el accidente: Si tan solo la hubiéramos hecho esperar, Si tan solo el conductor hubiera mirado atrás antes de abrir la puerta… Si tan solo, si tan solo, etc., etc. Las dificultades nos hacen entrar en un ciclo de cuestionamientos, y quedamos dando vueltas en los "si tan solo". Así es como cuando llegan problemas inesperados, y a veces cuestionamos la bondad de Dios. Tal vez, incluso sintamos la desesperación que experimentaron Marta y María cuando su hermano murió. ¡Ah, si tan solo Jesús hubiera venido apenas se enteró de que Lázaro estaba enfermo! (Juan 11:21, 32). Al igual que Marta y María, no siempre entendemos por qué atravesamos momentos difíciles. Sin embargo, podemos descansar en Dios, los que creemos en El, al saber que Dios está cumpliendo sus propósitos para un bien mayor. "Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados". (Rom. 8:28) En cada circunstancia, podemos confiar en la sabiduría de nuestro Dios fiel y amoroso. "Padre, gracias por enseñarnos a confiar y esperar en tu amor aun cuando no entendamos en ese momento lo que haces". Bendito el hombre que confía en el Señor, y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente; no teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto. (Jer. 17:7-8) Si nos esforzamos en conocer a Dios a través de Su Palabra, vamos a ver que Él es digno de nuestra confianza y nuestra confianza en Él crecerá diariamente. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Mirta Dappiano Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ”Confiar en Dios”

Por Mirta Dappiano

