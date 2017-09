Teresa Musco nació en Caiazzo, al sur de Italia, el 7 de Junio de 1943, y murió el 19 de agosto de 1976 a la edad de 33 años. Es la menor de cuatro hijos de un matrimonio de agricultores, Salvador y Rosina Zullo. Debió sufrir mucho a causa del duro carácter del padre. El hombre, muy violento, golpeaba con frecuencia a su esposa e hija. Desde los 6 años recibe visiones y visitas de la Santa madre, como contó Teresa, la Virgen la llamaba para estar con ella, tal es así que cuando era una niña la aconsejaba y le repetía constantemente: "ofrece tu sufrimiento por los pecadores", ya que desde muy pequeña sufrió duros problemas de salud que la acompañarían hasta los 33 años, momento en que fallece. En 1950, cuando Teresa tenía 7 años, se le acerca en la iglesia un fraile llamado Padre Pío de Pietrelcina, le muestra los estigmas y le predice, mostrándoselos, que un día estará como él. Las visitas del Padre Pío se repiten en bilocaciones. La Semana Santa del año 1969, tras perder el conocimiento, recibe en su pie y manos, los estigmas de la pasión de Cristo, que la acompañarán durante toda su vida. Desde 1971 las pinturas y estatuas de la Virgen María, que Teresa tenía en la casa, comenzaron a lagrimar incluso sangre. Con respecto a estos fenómenos la Virgen le dijo: "Mi hija, Mis Lágrimas moverán a muchos a una renovación del corazón." María le da muchos mensajes, hoy en esta nota trataremos algunas de las profecías más importantes: La Virgen dijo: "¿Sabes cuántos pecados se cometen en el mundo…? Muchas personas, atraviesan el Corazón lacerado de Mi Hijo. Si los hombres no se arrepienten, el Padre infligirá al mundo un gran castigo y todo será un desastre." Hija Mía, estoy aquí para decirte que el Padre enviará un gran Castigo a todo el género humano en la segunda mitad del siglo." "Debes saber que Satanás reina en los más altos puestos. Cuando Satanás llegue a la cima de la Iglesia, sepan que entonces logrará seducir a los espíritus de los grandes científicos y aquel será el momento en que ellos intervengan con armas potentísimas que hacen posible destruir a gran parte de la humanidad, y ni siquiera ahora lloran sus errores, porque la oración para muchos ya no existe, y entonces Dios Padre mostrará una vez más la potencia de Su gran Castigo, pero todavía no lo hará, espera que le pidan realmente perdón." "Que los sacerdotes no expongan a las tentaciones y a la desesperación a las almas elegidas por Mí, ya que irán al fuego eterno. Muchas almas se pierden a causa de ustedes. Piensen en vuestro deber, porque un día llorarán. Piensen en fomentar, no en desalentar…" "El fuego y el humo descompondrán al mundo. Las aguas de los océanos se convertirán en fuego y vapor. Las espumas se elevarán anegando a Europa y todo se hundirá bajo la lava de fuego. Los pocos elegidos que vivan envidiarán a los muertos." Lo que yo necesito son sacerdotes humildes y valientes, dispuestos a ser sacrificados, burlados y pisoteados, sin temor a perder su vida, su sangre, para que a través de ellos pueda brillar en la Iglesia después de la gran purificación." "Muchos científicos inventan armas en que se puede destruir, en pocos momentos, gran parte de la humanidad… DIOS castigará a la humanidad con mayor severidad que lo hizo con el diluvio. Estos son algunos de los importantes mensajes recibidos por la estigmatizada a lo largo de su vida, la Virgen hace un nuevo llamado al arrepentimiento y a la conversión de las almas, sin embargo, se comprende en sus palabras, que la humanidad está yendo a un punto de no retorno y que el Padre Adonay enviará un gran castigo a la humanidad a causa de los aberrantes pecados cometidos por casi todos los seres humanos. Solo la humildad, la entrega, el sacrificio, el amar a los semejantes, a la vida, al planeta entero y a estar dispuesto a cargar la propia cruz, nos da la llave a la vida eterna. Para más información escribinos al mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar o al Facebook: LaVoz del Aguila

La Voz del águila:

Profecías de la estigmatizada Teresa Musco

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: