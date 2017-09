En la vida diaria, habitualmente, vivimos conectados con el mundo exterior, dedicando poca atención a nuestro ser interno. No sabemos estar solos. Tendemos a resolver todo con nuestro plano mental conciente. En el momento que decidimos trabajar o acercarnos a la modulación de BIOENERGIA, necesitaremos aprender a desplazar nuestra atención, del mundo exterior al interior de nuestro ser. Se trata de llegar a una parte más profunda de nosotros y como consecuencia también veremos el entorno de manera distinta. Ya no estaremos conectados solamente de forma supericial con el entorno y nuestro cuerpo, sino que la sensación será de "estar mas completo" y percibir las cosas desde una perspectiva mas profunda y amplia. La atención interior puede lograrse con pranayamas, asanas de yoga, etc. el objetivo es llegar a un estado de "conciencia ampliada" (también se consigue con un buen dormir, un sueño reparador natural). Los efectos de estas prácticas son: paz interior, mayor conocimieno y control de sí mismo, comienzo de la conexión con la sabiduría y la intuición y una nueva foma de asimiliar información; que por los medios habituales sería imposible de comprender. Es importante que la práctica elegida (yoga, etc.) se centre en el SILENCIO INTERIOR. Cualquier tipo de idea, deseo, intención o visualización dejaría automáticamente sin efecto el ejercicio. La verdadera y única MEDITACION es sinónimo directo de Silencio Interior.

Ayurveda y Salud:

Silencio interior

Por la Bioquímica Mónica Rímoli

