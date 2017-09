NOTICIA RELACIONADA: Primera D:

Puerto Nuevo se bancó al líder y estiró su invicto en el arranque El arquero y capitán de Puerto Nuevo destacó la actitud del equipo. Se jugaba el minuto 47 del segundo tiempo y cuando el empate parecía sentenciado, Julián Sarandeses quedó solo dentro del área, de frente a Rodrigo Ponce De León. Y el arquero Auriazul no dudó: le achicó rápido, tirándose al piso. Fue así como alcanzó a detener la definición rasante del jugador de Lamadrid: "Me quedó abajo y justito pude alcanzar a manotearla", le contó Ponce De León a La Auténtica Defensa, luego de recibir muchas felicitaciones por esa última acción. En cuanto al resultado, el capitán Auriazul destacó el haber sumado ante el puntero del campeonato: "Le damos el valor que se merece al punto, aunque en lo personal pienso que merecimos más. Hicimos mejor las cosas en el primer tiempo y tuvimos algunas situaciones. Después bajamos el ritmo en el segundo". En cuanto al equipo, Rodrigo remarcó que este Puerto Nuevo tiene "mucha garra" más allá del buen juego que pueden desarrollar jugadores como Bustamante, Díaz y Sosa. "Nunca nos entregamos, siempre damos el cien por ciento y no nos guardamos nada", resaltó. Finalmente, sobre este arranque invicto del Auriazul (cuaatro partidos sin derrotas, con un triunfos y tres empates), el arquero explicó: "Seguimos sumando y eso sirve, porque estamos bien. Y más allá de que es el segundo partido en el que no nos convierten goles, rescato que vino el puntero y casi no nos generó peligro. Ahora tenemos que seguir laburando y ya pensar en Muñiz, que va a ser u rival duro".

SEGURIDAD. PONCE DE LEÓN ES CLAVE EN EL AURIAZUL

Puerto Nuevo:

Ponce De León; ”No nos guardamos nada”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: