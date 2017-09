Rincón Tuerca

Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 24/sep/2017. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 24/sep/2017. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Nacional B:

Villa Dálmine tuvo otra buena actuación, pero esta vez se quedó con las manos vacías

Puerto Nuevo se bancó al líder y estiró su invicto en el arranque

Ponce De León; "No nos guardamos nada"

Puerto Nuevo recibe a Liniers

Nuestro e-mail: Rincontuerca@ubbi.com TURISMO CARRETERA: La máxima visita este fin de semana el autódromo "La Pedrera" en la provincia de San Luis por otra carrera del campeonato. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". POSTERGAR: Las reformas esperadas no se podrán comenzar en el autódromo de la ciudad del encuentro como se pensó en su momento y ya todo quedó postergado para la próxima temporada donde son varios los trabajos a realizar tanto en el autódromo como en el kartódromo. DESPERTAR: En nota televisiva Rubén Fernandez contó que su pasión por los fierros se la despertó su padre desde muy chico cuando trabajaba en el equipo de Juan Galvez y que estando allí vivió una infancia muy avocada al automovilismo que se trasluce en la continuidad de su hijo Gastón corriendo en los chasis del TC Regional en este presente. AVANZAR: Ya se avanzó en el trámite de que la niña vuelva a subirse a un karting y hacer otra temporada el año venidero basado en dos cosas elementales. Como mejora su manejo y básicamente pasar de año en el colegio lo que servirá de gran apoyo para mantenerse desde arriba de una butaca de carrera. RECORRER: En la excelente cena homenaje de los ochenta años del TC organizado por el Club del Primer Automóvil se lo pudo ver compartir la velada a Pablo Bordon alguien que desde Campana recorrió todos los autódromos donde corrió el TC 2000 y el silencioso personaje fue reconocido por la gente del karting donde también milito varios años de su vida. PROBAR: A propósito de la dinastía Bordon parece que su hijo Sebastián viene ya incursionando en el karting donde este año ya está probando y el pibe tiene futuro y no se descarta que el año próximo este en la alta competencia con un equipo que lo aprecia mucho y lo respalda para tal emprendimiento. VENDER: El equipo completo que incluye semiremolque casa rodante que se puede llevar el auto de carrera en el mismo con el camión incluído esta a la venta por parte de Juan Carlos Bava donde el mismo se muestra completo con muchas comodidades para cada competencia que se utilizaba cuando estaban en el TC Mouras. ENDURO: La categoría se está presentando este fin de semana por otra carrera del campeonato en el circuito de Saladillo para arrancar en el día de hoy desde las 10 hs. DEFINIR: Aunque aún no está definido ya se habló con el pilarense Marcelo Marchesse para que en algún momento se sume a la categoría TC Mouras y por el momento el piloto en cuestión milita en el Turismo Pista y no toma la decisión final. PRESUPUESTOS: Cuando le sugirieron sus amigos porque no intentaba subirse a un auto con techo para darle reinicio a su actividad en la alta competencia Adriano Zarantonello se definió como piloto de karting y además están los presupuestos muy por arriba de los que el "Tano" puede tener para tal incursión. ABANDONAR: Cuando parecía que Irina se posesionaba en un deporte como el jockey la bella niña decidió abandonar tal emprendimiento cuando lo venía haciendo en un buen nivel lo que desconcertó a toda la familia que no logró aún entender que sucedió. DESEAR: Pero el paso de los días trajo como aparejado que la niña siguiendo los pasos del abuelo y de su padre lo que ella desea es correr en karting lo que habrá que evaluar a partir desde ahora contando además con una tía que también corrió. Osea que Irina Gallo está a la puerta de un nuevo emprendimiento que contará con los avales hasta de la abuela Mabel. ATRACCION: El último domingo se desarrolló el encuentro de autos antiguos y clásicos en la vecina ciudad de Los Cardales con un éxito total donde el Primer Auto Argentino Manuel Iglesias fue una de las atracciones del evento realizado donde fue mucha gente que se acercó y hasta se sacaron muchas fotos. POSIBLE: Aunque los allegados y amigos esperan su retorno lo antes posible a los chasis del regional el representante de Zárate a veces no concurre a todas las carreras del calendario por cuestiones personales pero Claudio Paolinelli espera estar en la próxima con la motorización de Tártara. PRESENTACIÓN: Los dirigentes que tienen a su cargo los destinos de los chasis del Regional finalmente ya confirmaron que el próximo fin de semana la categoría desarrolla una nueva presentación en el autódromo de Dolores. Aún después estarán faltando tres fechas más para llegar al final del presente campeonato. INSTANCIA: El capillense Pedro Sarli está a instancia de ganar el campeonato del TC del ayer con su cupecita faltando muy poco para el final de dicho torneo donde el experimentado piloto suma otro galardón para su trayectoria personal. TC PISTA: La categoría telonera del TC está durante este fin de semana desarrollando otra carrera del campeonato en el autódromo "La Pedrera" en la provincia de San Luis. Televisiva desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". NUEVAS: Resultaron muy novedosas las nuevas motos eléctricas que acaban de ingresar al mercado local en la esquina de Alberdi y Rawson con una gama de colores y prestaciones para tener muy presente a la hora de meterse en el mundo de las dos ruedas en épocas de crisis a muy poco costo para el mantenimiento de las mismas. TRIUNFO: Tras su triunfo en la última fecha del campeonato argentino de karting en Mendoza por parte de Matías Milla lo pone de cara a ganar otro título en la categoría faltando desarrollarse la última fecha en Comodoro Rivadavia. Como siempre el representante local manteniendo su nivel conductivo. AVZ: Nueva presentación de la categoría durante este fin de semana en el autódromo platense con su habitual parque de máquinas donde utilizan el circuito más corto con una final a 16 vueltas. EXPERIENCIA: El "Torito" Acuña ya decidió no volver a correr tras su paso por la GTB del Regional ante las nuevas propuestas personales lo que al representante de la vecina ciudad de Lima le quedan los mejores recuerdos de su corto incursionar en la alta competencia. GT 2000: En el autódromo platense la categoría encara este fin de semana otra competencia del campeonato con una final a 18 vueltas donde utilizan el circuito más corto con chicana. JURAR: Parece que la novia del piloto aunque llegó a acompañarlo a una sola carrera a nuestro personaje pero el muchacho no fue mas a competir y ella quedó con las ganas de volver a la alta competencia sin saber como continuará esta historia. El jura que antes de fin de año estarán en actividad y todos esperan que ahora lo concrete para cumplir con la encantadora señorita. IDEA: Cuando esto arrancó la idea era hacer algo en la alta competencia y Gonzalo dejó de lado una de sus pasiones como el auto radio control para subirse a un auto con techo. COMPRAR: Hasta acá el robusto piloto compró el mismo tras tomarse su tiempo y apostó a un Fiat 600 y se empezó a evaluar donde se iba a utilizar el mismo y en que categoría recayendo en el pensamiento del equipo en la GT 900 tras visitar el espectáculo de la misma. TIEMPO: Pero el tiempo fue pasando y no hubo una determinación para incorporarse y en verdad nunca se concretó y en el equipo empezó a sonar la posibilidad de la Categoría Alma pero ante un estudio de presupuesto se descartó en principio correr allí. EVALUAR: Ahora están evaluando intentar sumarse a otra categoría que está federada en el oeste de la provincia de Buenos Aires donde corren en Baradero, Colón, Arrecifes entre otros y parece que están evaluando los pasos a seguir. En definitiva este equipo que encabeza Don Gonzalo Conti tendrá ganas de sumarse al automovilismo zonal. COPA BORA: La monomarca visita el autódromo de San Luis para desarrollar otra carrera del campeonato con su habitual parque de máquinas durante este fin de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". LLAMADO: Hay una intensión de los flamantes dirigentes de la asociación libres mil agrupados provocar algunos cambios pensando ya en la próxima temporada con mantener cinco clases y hacer un llamado general a la todos sus socios y pilotos para sumar esfuerzos en momentos difíciles que atraviesa el automovilismo zonal. REPUESTOS: Sin duda que los repuestos de motonetas de distintas décadas son la posibilidad de conseguirlas en la calle Félix Pagola 731 en Zárate de la mano de la Kartista Cyntia Bertozzi y Andrés Romero que con mucho material para el karting atienden su local durante toda la semana como complemento de todo el stock que poseen allí. Bienvenido!! PASION: Parece que lo tentaron para el gran premio de la categoría PAKO y Pablito Respiggi no le cayó mal dicha invitación aunque el dijo en su momento que estaba retirado pero en este deporte la pasión termina superando todo lo previsible. DEFINICION: Para no quedarse sin chances su amigo Andres Rivero también tuvo un ofrecimiento para estar en el gran premio junto a Respiggi y el popular "Gauchito" por cuestiones personales no definió este tema con sus amigos. PROBLEMA: Luego de algunos días tras la carrera de pilotos invitados desarrollada por la categoría Kart Plus terminó provocando una mala relación entre quienes en el día de carrera compartieron equipo y hasta el mismo vehículo donde se cuenta que el problema se provocó por las damas que acompañaron en el box. Mirá vos! TRABAJAR: Una segunda parte del año muy activa para Carlos Debesa que como era de imaginar está trabajando a pleno con todo su equipo y su estructura abocado a todos los frentes de competición sea moto en Campeonato Argentino y Cuatriciclo en el próximo Dakar y por el momento todo se va plasmando bajo los parámetros que exige estar en este nivel. HORIZONTE: Aunque el Fiat 1500 está listo para correr ahora el muchacho busca nuevo horizonte y quiere adquirir un Fitito para sumarse a una categoría zonal no definida y de paso dejar también el karting donde Silvestre Gallo corrió en su momento. MOSTRAR: Si sus hijos a pesar de su corta edad van a correr en karting en alguna categoría zonal no estaría copado que el papá Diego lo pueda ejercer con ellos para mostrarle además que todo lo que hace manejando ellos no deben hacerlo para ser competitivos. Pensalo men!! FIESTA: Desde hace un tiempo los actuales dirigentes del club del Primer Automóvil que preside Adrian Chiorazzo ya vienen trabajando de cara a la próxima fiesta a realizarse en el mes de noviembre en nuestra ciudad por ser la cuna del primer automóvil argentino. INVITACIONES: El momento es interesante desde su condición de piloto para Ignacio López que viene militando en el karting donde recibe invitaciones para correr como invitado en diferentes categorías además de estar participando en Prokart como le decidió a principio de año. SOÑAR: Como soñar no cuesta nada el piloto Mario Martinez actual piloto de karting está viendo si se suma a los chasis del regional como intento en algún momento y el flaco no lo concretó. El representante de Zárate no pierde la esperanza y estaría consiguiendo un auto a corto plazo.

