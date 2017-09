La Auténtica Defensa. Edición del martes, 26/sep/2017 El Tiempo en Campana:

Cambia el tiempo

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo







Hoy martes cambiará el tiempo en Campana: el cielo se cubrirá de nubes y el tiempo se volverá inestable, con riesgo de algunas lluvias débiles y aisladas. Hacia la noche esa probabilidad aumenta. También refrescará y estará algo ventoso, con el viento soplando del Sudeste. La situación meteorológica dependerá hoy de la llegada de una masa de aire más fresco, que invadirá a la ciudad desde la madrugada y que persistirá gran parte de la presente semana. Producirá un descenso en la temperatura y traerá también nubes e inestabilidad. Es posible que hoy llueve, pero no está bien definido el momento, no obstante lo cual, la segunda parte del día es la más comprometida. Otra consecuencia de la llegada de aire más fresco es la intensificación del viento, que se afirmará del Sudeste y producirá seguramente un repunte en el nivel del río. Mañana miércoles hay probabilidad de lluvias en la madrugada, manteniéndose luego el cielo cubierto de nubes bajas y el tiempo inestable. Será un día algo desapacible, porque estará muy fresco, con elevada humedad y viento sostenido del Sudeste. El jueves se espera una atenuación de la inestabilidad. Aún habrá nubes y quizás no se vea el sol, pero desaparece el riesgo de lluvias. También subirá un poco la temperatura y el viento se afirmará del Este. El viernes el cielo se mantendrá nuboso, con poco cambio de la temperatura. Hacia el sábado se prevé el retorno de la inestabilidad y podrían darse algunas tormentas aisladas entre la tarde y la noche. El domingo podría llover y caerá en forma significativa la temperatura. Pronósticos Hoy, martes 26: el cielo estará nublado y el tiempo inestable. Hay probabilidad de lluvias aisladas, especialmente en la segunda parte del día. Refrescará y estará algo ventoso, con el viento soplando moderado del Sudeste. La mínima prevista es de 14 grados y la máxima de 16 grados. Mañana, miércoles 27: hay probabilidad de lluvias en la madrugada, luego el cielo permanecerá nublado, con el tiempo inestable. Estará muy fresco y ventoso, con el viento soplando del sudeste. La temperatura variará entre 11 grados de mínima y 15 grados de máxima. Jueves 28: el cielo estará nublado o parcialmente nublado. Subirá un poco la temperatura, con 12 grados de mínima y 18 grados de máxima. El viento soplará moderado del sector Este.



