La Auténtica Defensa. Edición del martes, 26/sep/2017 Una calle del barrio Malvinas llevará el nombre del ex Combatiente Darío Peralta







El proyecto del bloque Cambiemos fue aprobado en la última sesión del HCD. "Es un orgullo otorgarle este merecido reconocimiento. Con Darío logramos tener una cálida amistad y trabajar en muchos proyectos sobre la causa Malvinas", dijo Sergio Roses al respecto. Una calle del barrio Malvinas llevará el nombre del ex combatiente y vecino de Campana Darío Peralta, luego de haberse aprobado en la última sesión del Concejo Deliberante un proyecto presentado por el bloque Cambiemos. Según explicó el presidente del HCD, Sergio Roses, el objetivo es rendir un merecido homenaje a Darío, fallecido en junio de este año, a quien definió como "un gran vecino de Campana y un verdadero héroe de Malvinas". "Con Darío logramos construir una cálida amistad a pesar de las diferencias políticas, y trabajamos juntos en proyectos relacionados con un tema que nos interesaba a ambos: la causa de Malvinas. Por eso, es un orgullo acompañar este proyecto", dijo Roses en el recinto. En ese marco, el Presidente del HCD mencionó que "como Estado nos parece fundamental mantener viva la llama para que las futuras generaciones conozcan lo que fue Malvinas y, también es parte de eso, brindarle nuestro máximo reconocimiento a quienes supieron defender la Patria".

Roses aseguró que es un orgullo otorgarle este reconocimiento a un ex Combatiente.



