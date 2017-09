La Auténtica Defensa. Edición del martes, 26/sep/2017 Villa Dálmine:

De la Riva; ”Tenemos que seguir de la misma manera”









ALDOSIVI TAMBIÉN ES LÍDER Anoche se completó la segunda fecha del Nacional B con la victoria como local de Aldosivi 3-0 sobre Nueva Chicago. De esta manera, el equipo de Mar del Plata es líder del campeonato junto a Brown de Adrogué, los únicos dos conjuntos que arrancaron con puntaje ideal. Esta segunda fecha dejó los siguientes resultados: Atlético Rafaela 0-1 Los Andes; Deportivo Morón 1-3 Deportivo Riestra; Independiente Rivadavia 0-0 San Martín (T); Brown (A) 1-0 Instituto; Ferro Carril Oeste 1-0 Almagro; Quilmes 1-0 Villa Dálmine; Flandria 0-1 Agropecuario; All Boys 1-0 Santamarina; Boca Unidos 0-2 Gimnasia (J); Guillermo Brown (PM) 3-0 Juventud Unida (G); Mitre (SdE) 1-0 Estudiantes (SL); Aldosivi 3-0 Nueva Chicago. Libre: Sarmiento (J). En tanto, la tercera fecha tendrá los siguientes encuentros: Villa Dálmine vs Sarmiento (viernes 21.00), Agropecuario vs Guillermo Brown (PM), Gimnasia (J) vs Quilmes, Los Andes vs Boca Unidos; Deportivo Riestra vs Atlético Rafaela; Estudiantes (SL) vs Deportivo Morón; Santamarina vs Mitre (SdE); Nueva Chicago vs All Boys; San Martín (T) vs Aldosivi; Almagro vs Independiente Rivadavia; Instituto vs Ferro Carril Oeste; y Juventud Unida (G) vs Brown (A). Libre: Flandria.

El DT de Villa Dálmine se mostró satisfecho con la producción de su equipo ante Quilmes el pasado sábado: "Presionamos, jugamos y le faltamos el respeto al rival", aseguró tras la derrota. Este viernes, el Violeta recibe a Sarmiento de Junín. Los tres penales que Pedro Argañaraz le concedió a Quilmes en la noche del sábado no sólo enrarecieron el partido en sí, sino que además complicaban el análisis en caliente, a la salida del vestuario de Villa Dálmine. Igualmente, los jugadores Violetas y su entrenador, Felipe De la Riva, supieron abstraerse de esa situación y quedarse con lo positivo de la actuación en el estadio Centenario. "No es fácil jugar en esta cancha y nosotros vinimos a jugar de igual a igual y superamos a Quilmes. Lo presionamos, jugamos y le faltamos el respeto", destacó el entrenador. "El primer tiempo fue muy bueno, porque nos adueñamos de la pelota, atacamos y fuimos el único equipo que generó situaciones de gol. Quizás en el segundo entramos en alguna confusión, pero lógica, por los fallos, los penales y por estar en desventaja. Y aun así, con diez hombres tuvimos chances para empatarlo. Por eso no tengo grandes reproches para hacerle al equipo", agregó en diálogo con Fútbol con Estilo. Más allá de ese buen rendimiento de Villa Dálmine, De la Riva explicó que el plantel se quedó "con una gran tristeza" por la derrota. "Porque ellos no hicieron nada para ganar. Tuvimos mucha superioridad territorial y generamos muchas pelotas paradas a favor. Esa sí es una deuda pendiente, porque no las supimos aprovechar". En cuanto al arbitraje de Argañaraz, el uruguayo señaló: "Yo tengo que analizar el rendimiento del equipo. Lo de los penales es anecdótico. Para algunos habrán sido los tres y para otros alguno sí y otros no. Si tengo que hablar del árbitro, me parece que fue una constante que los pequeños fallos fueron todos para Quilmes. Yo lo noté enseguida. De hecho, me puse fastidioso a los 5 minutos y eso que me parece que es un buen árbitro. Sin embargo, hoy me quedó la sensación que cobró al grito de la gente". El próximo compromiso de Villa Dálmine será este viernes por la noche (21.05), cuando por la tercera fecha de este Nacional B reciba en Mitre y Pucini la visita de Sarmiento de Junín, otro de los grandes candidatos al ascenso. "Se nos viene un rival durísimo, pero nosotros tenemos que seguir de la misma manera, porque jugando así vamos a tener posibilidades de ganar", afirmó Felipe. Para ese partido, el DT no podrá contar con el marcador central Juan Celaya, quien deberá cumplir una fecha de suspensión tras ser expulsado por doble amonestación frente a Quilmes. "No me preocupa reemplazarlo, porque (Christian) González lo va a hacer bien. Me da pena que Cachi no pueda tener continuidad porque en los últimos dos años no ha tenido muchos partidos. Y ahora se pierde este partido con Sarmiento y después quedamos libres", explicó De la Riva. De cara al choque con Sarmiento, la defensa podría tener también otra variante, dada la recuperación que está completando Leandro Sapetti. El lateral izquierdo arrastra molestias en su rodilla desde la pretemporada y aún no ha podido debutar. Después, dada la conformidad que manifestó el entrenador y lo que se observó el sábado en el estadio Centenario, la alineación Violeta sería la misma para recibir al elenco de Junín.

FASTIDIOSO. ASÍ ASEGURÓ SENTIRSE EL DT VIOLETA POR EL ARBITRAJE DE ARGAÑARAZ. EL PRIMER DT QUE SE VA El domingo, luego de la derrota que sufrió Boca Unidos como local frente a Gimnasia de Jujuy, Christian Bassedas dejó de ser el entrenador del equipo correntino que, en la primera fecha del campeonato, había sido superado 2-0 por Villa Dálmine en Campana. De esta manera, el ex jugador de Vélez Sarsfield se convierte en el primer DT en dejar su cargo en esta temporada del Nacional B. #Imágenes ?? | Martín Perafán (@MartinPerafan) adivinó la intención de Felipe Cadenazzi y atajó el segundo penal a favor de Quilmes. pic.twitter.com/UxzBcuE3Bs — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 24 de septiembre de 2017 #Imágenes ?? | Una de las llegadas de Villa Dálmine: recuperó Renso Pérez y habilitó a Pablo Burzio que no pudo definir. pic.twitter.com/I2QGZ6nLDV — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 24 de septiembre de 2017 #Imágenes ?? | Los once titulares de Villa Dálmine en la derrota por 1-0 frente a Quilmes. pic.twitter.com/dtBLNaZBC9 — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 24 de septiembre de 2017 #FútbolProfesional | Final del partido en Quilmes: @qacoficial 1 (Cadenazzi) - Villa Dálmine 0. pic.twitter.com/oB3FR99WGh — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 23 de septiembre de 2017

