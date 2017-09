La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 27/sep/2017 Un campanense, entre los 15 finalistas de las Olimpiadas Argentinas de Tecnología 2017









Placeres Pedro tiene dos hermanos más chicos. Nació en Campana pero a los 2 años se fue a vivir a Uruguay por 8 años. Volvió y estudió dos años en la Escuela Santo Tomás para ingresar más tarde a la Técnica Rocca; "me gustó la propuesta, me incliné por la electrónica porque me gusta la parte de la programación, computación y tecnología". Más allá del estudio confiesa que juega al vóley hace dos años en el Club Ciudad de Campana, es más esta semana viaja a Mar del Plata por los Torneos Bonaerenses. Pedro Vettovalli es su nombre. Cursa quinto año de la rama electrónica en la Escuela Técnica Roberto Rocca. Entre 1.050 alumnos inscriptos resolvió satisfactoriamente en 45 minutos la primera instancia online y ahora espera la parte final los próximos 27 y 28 de octubre en los laboratorios del ITBA. "La mejor forma es estar tranquilo, suelto y mostrar lo que se sabe", expresó en diálogo con La Auténtica Defensa. En el tercer año consecutivo que se realizan las Olimpiadas Argentinas de Tecnología propuestas por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), el alumno campanense Pedro Vettovalli, que cursa quinto año de electrónica en la Escuela Técnica Roberto Rocca, quedó dentro de los 15 finalistas. Santiago Bonfanti, el director del establecimiento, fue quien le dio la feliz noticia. "No me lo esperaba aunque me preparé", asintió el joven. De 1.050 alumnos que se inscribieron, pertenecientes a 261 colegios de todo el país, tanto estatales como privados, participaron 30 alumnos de la Técnica Rocca. El objetivo general de las OATec consiste en fomentar las diferentes vocaciones científico-tecnológicas de los alumnos. Los temas de las Olimpíadas varían; en primer año fue "Energías Alternativas" y "Clima y Medio Ambiente". El eje seleccionado para este año fue "Salud", con el que se "busca la aproximación de los jóvenes a la medicina y la obtención de soluciones viables e innovadoras al respecto". La primera instancia evaluativa se realizó en cada colegio participante. Los aspirantes se reunieron en salas de computación y resolvieron 45 preguntas teórico-prácticas en un plazo de 45 minutos. Luego de este examen, surgió un conjunto de alumnos ganadores que se trasladarán al ITBA con sus tutores u orientadores para realizar la segunda instancia examinatoria, donde se les plantearán diversos desafíos relacionados con el tema de la convocatoria. Cada alumno deberá imaginar, planificar y desarrollar experimentalmente las soluciones a los desafíos planteados. Este evento se desarrollará durante los días 27 y 28 de octubre. Luego de la correspondiente exposición pública de los resultados obtenidos, el jurado establecerá la lista de ganadores y se entregarán los premios previstos. Pedro cuenta detalles sobre su participación a las diferentes olimpiadas. En la primera, se bajó del certamen por falta de tiempo. Ya el año pasado, entre 2.000 alumnos participantes, quedó entre los mejores 100, sobrándole 10 minutos en el examen. Y este año quedó en la final. "Me sobraron 20 segundos que los usé para ver alguna respuesta media floja que tenía. En el primer año estábamos todos emocionados en sumarnos. Siempre llegar a la final, es muy loco. Nunca fui de la autocrítica, y del autoanálisis. Es todo muy nuevo para mí y para la escuela". El ITBA sube un temario y bibliografía para que se investigue aunque Vettovalli confiesa "no hay forma de estudiarse todo, es difícil y muy extenso". Los profesores pueden actuar como tutores u orientadores (apoyo educativo) de sus alumnos que decidan participar en esta competencia. Pedro hace hincapié y agradecimientos al Coordinador del Área Técnica, Ignacio González Capdevila, egresado del ITBA, quien "todos los años nos da una preparación muy buena", a Nahuel Herrera, "siempre insistió con las olimpiadas" y a Juan Cruz Lusardi "muy buen profesor con quien me entiendo mucho". Desde la Escuela se promueve la participación a las Olimpiadas de Matemática pero Pedro dice que "no son mi fuerte, siempre le tuve un poco de miedo y me pesaría más llevármela que estudiarla". "La mejor forma es estar tranquilo, suelto, no ponerse nervioso, mostrar lo que sabe y aplicarlo". En cuanto a la temática de Salud cuenta "vi un montón de cosas que no conocía sobre máquinas. Es importante ver cómo se avanza en los métodos de análisis y cirugías. En el colegio usamos mucha tecnología, siempre se facilita lo que queramos y que yo haya llegado a la final va a incentivar a que se anoten más", manifiesta como deseo. TESTIGO DE SU APRENDIZAJE. En diálogo telefónico con La Auténtica Defensa, Ignacio Capdevila, Coordinador del Área Técnica de la Escuela Técnica Roberto Rocca, remarcó el "orgullo, curiosidad e entusiasmo" por parte de los 30 alumnos participantes de los distintos niveles. Sobre Pedro mencionó que en las próximas semanas hasta el 27 y 28 de octubre se juntarán todas las semanas dos o tres horas para imaginar situaciones y prepararse según modelos anteriores realizados. Hasta este momento lo consideraban algo imaginario el llegar a la final hasta que se hizo realidad. "El adquirir conocimiento y aprender a razonar los diferentes procesamientos es importantísimo". Premios de la OATec. En reconocimiento por haber participado en la instancia final, los alumnos, los docentes orientadores y sus respectivos colegios recibirán distintos premios. Los alumnos que alcancen los tres primeros puestos obtendrán un diploma, una beca ITBA al 100%, 75% o 50% (de acuerdo con la posición) para el ingreso y la carrera de grado, una notebook (el primero) y tablet (el segundo y el tercero). Asimismo, a los docentes orientadores, se les otorgará diplomas, una tablet, libros de matemática, física y química, y a los colegios representados, trofeos, diplomas, y libros de matemática, física y química, junto a un kit de herramientas para los laboratorios de alumnos.

