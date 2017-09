Vecinos de Becerra y Sarmiento reclaman por ruidos molestos provenientes de un local bailable

Está ubicado en dicha esquina. Dos cartas documentos le fueron enviadas al intendente Abella para que el Municipio intervenga. Vecinos se encuentran reclamando por ruidos molestos provenientes del local bailable ubicado en la esquina de boulevad Sarmiento y Becerra. Ya le enviaron dos cartas documento al intendente Sebastián Abella para que el Municipio interceda y devuelva tranquilidad al barrio. El primer envío (Nº 835704395) está fechado el 7 de agosto y dio origen al Expediente Nº 42.114/17 tramitado en la Dirección de Inspección, que fuera ampliado con varias presentaciones más en donde los vecinos precisan la situación que se vive por las noches en el lugar. Música a todo volumen, vibraciones en las casas aledañas y disturbios en la puerta del local son moneda corriente, aseguran. Señalan que con Farabute (el antiguo bar ubiado en esa propiedad) no tenían los mismos inconvenientes, porque solo abría los fines de semana, no funcionaba hasta tan tarde y los generos musicales era más tranquilos. "Ahora es todo bum, bum y bum", se quejó uno de los habitantes de la zona. Paradojicamente, entre los vecinos y el propietario del local bailable hay buen diálogo. De hecho, trataron de disuadirlo de cambiar el rubro de su negocio y hasta le avisaron con anticipación sobre el envío de las cartas documento. En la segunda, girada el pasado 25, le aseguran al intendente Abella que "los hechos denunciados continúan vigentes durante más días y horas" que los indicados con anterioridad. Expresaron que consideran "necesario" que el jefe comunal "realice las medidas necesarias para certificar si lo denunciado es correcto o no a cuyo fin sería imprescindible que la autoridad municipal se constituya en el lugar". "Esperamos (que el dueño del boliche) entienda la situación y adopte una aptitud coherente para corregirla", manifestaron los vecinos que charlaron con este medio. Similares inconvenientes afrontan desde hace varios años los vecinos de las inmediaciones de Jean Jaures y Arenales. Allí, a unos metros de dicha esquina se encuentra ubicado un reconocido local bailable, justo en medio de una zona residencial. Sin embargo, y más allá de la existencia de leyes provinciales y ordenanzas municipales que regulan el funcionamiento de estos negocios, su presencia sigue haciendo ruido.

Imagen ilustrativa. Foto: Google images. Realizarán controles específicos a locales bailables por fiestas de egresados El Registro provincial de Comercialización de Bebidas Alcohólicas (ReBA) iniciará controles específicos en locales e instalaciones bailables de la ciudad considerando que entre los meses de octubre, noviembre y diciembre se desarrollan las "fiesta de egresados". Y, además de apoyar la iniciativa, la Dirección de Habilitaciones del Municipio, intensificará también las acciones. Esto se da en el marco de la Ley Nº 14.050 –del 2009- que establece la prohibición de concurrencia de menores de 18 años en forma simultánea con mayores de edad en boliches o bares, ya que solo podrán permanecer allí hasta las 23. Asimismo, que la Ley Nº 11.748 –de 1996- prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a los menores de 18 años. De esta manera, el Gobierno provincial, trabajará mancomunadamente con el Municipio en pos de brindar mayor seguridad a las familias campanenses, cuidar la salud de los jóvenes y hacer cumplir las leyes de nocturnidad.

Vecinos de Becerra y Sarmiento reclaman por ruidos molestos provenientes de un local bailable

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: