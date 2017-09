La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 27/sep/2017 Plutocracia

Por José Abel Perdomo











José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

El gobierno, empeñado en galvanizar el voto del sector más afín a su política, no deja de tratar de construir enemigos. Es así que demonizan a los "otros" para causar temor y de esta manera les sea más fácil destruirlos. En este sentido sigue al pié de la letra la frase "el fin justifica los medios" que se atribuye a Nicolás Maquiavelo, frase que no escribió. En el caso del pueblo Mapuche esta estrategia les sirve. Además, para tratar de zafar del escarnio público por la desaparición forzada de Santiago Maldonado y su ya inocultable responsabilidad. Hemos visto por los medios hegemónicos como funcionarios y voceros inorgánicos del gobierno intentan demonizar a los Mapuches tildándolos de violentos, grupo guerrillero, mentirosos, separatistas, etc., llegando incluso a negarles su nacionalidad argentina. Todas estas descalificaciones sin ningún anclaje con la realidad. En sus Apuntes Históricos de la Guerra de Independencia, el Oficial del Ejército de Los Andes Manuel Olazábal escribió "Dos mil Mapuches ayudaron con caballería, ganado y baqueanos al General San Martín en el cruce de Los Andes. El Parlamento al que citó a los caciques tenía el objetivo de pedirles permiso para atravesar sus territorios." Como vemos no sólo era reconocido que los Mapuches eran los dueños de los territorios que ocupaban, sino también que debemos estarles eternamente agradecidos por su importantísima contribución para poder lograr nuestra independencia. Hace muy poco el escritor español Javier Marías decía "Los medios para manipular hoy en día no tienen parangón con los de otros tiempos. A veces me paro a pensar qué habría sido del mundo si Goebbels hubiera tenido Internet, móviles y todo esto." . "Con los medios actuales, la guerra la habrían ganado los nazis y el mundo sería nazi. Si es que no lo es de alguna manera." Muchas veces escuchamos decir que un gobierno es democrático por el sólo hecho, aunque no menor, de haber sido elegido mediante el voto mayoritario de los ciudadanos. Sin embargo resulta evidente que esa sola condición no es suficiente, porque si lo fuera llegaríamos a la conclusión de que el gobierno nazi fue democrático ya que llegó al poder por el voto de los alemanes y no por un golpe de estado, lo que sería un verdadero disparate. Más que de una democracia, a este gobierno le cabe la caracterización que debemos al griego Jenofonte de una plutocracia, es decir una forma de gobierno en que el poder está en manos de los más ricos o muy influido por ellos. También resulta pertinente recordar lo que decía el General José De San Martín: "Los ricos y los terratenientes se niegan a luchar, no quieren mandar a sus hijos a la batalla, me dicen que enviarán tres sirvientes por cada hijo solo para no tener que pagar las multas, dicen que a ellos no les importa seguir siendo una colonia. Sus hijos quedan en sus casas gordos y cómodos, un día se sabrá que esta patria fue liberada por los pobres y los hijos de los pobres y los negros que ya no volverán a ser esclavos de nadie." Esta columna se sigue preguntando ¿Dónde está Santiago Maldonado?.

Plutocracia

Por José Abel Perdomo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: