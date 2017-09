La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 27/sep/2017 Correo de Lectores:

Remoción o poda de un árbol centenario

Por Nereyda Gomez









Desde el 1/3/17 Comencé mi "peregrinación" para conseguir que poden o extraigan un árbol añoso del frente de 25 de Mayo 876. Este ejemplar frondozo de fuertes ramas fue podado por la que suscribe, pero con tan mala suerte que el podador se golpeó con las ramas. Estas al caer rompieron líneas telefónicas, de electricidad y alguna cosa mas del vecindario. No quiero pensar que caigan sobre mi techado...los plátanos (según tengo folleto de Parques y Jardines) son para veredas de 5m de ancho. La mía no los mide. Hablando de veredas ya la arreglé en varias oportunidades pero con tan mala suerte que un reborde de ella me hizo tropezar, caer y lastimarme la cara. Conclusión: terminé en la Clínica. Soy una persona mayor y concurrí a todas las oficinas relacionadas con el caso. Nº de Expediente 407404. Hace dias me llamaron por teléfono para avisarme que vendría alguien a cortar..No vinieron. Y veo en La Auténtica que se está terminando la poda. Solicito un favorcito antes que termine el año, gracias. Circulo con miedo por mi estado de salud. Agradeceré inmensamente. Saludo atte. Nereyda Gomez DNI: 3.227.542 25 de Mayo 876.

