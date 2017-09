La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 27/sep/2017 Remo:

Promisoria performance de Felipe Modarelli en Tigre







El remero del Campana Boat Club compitió en enorme desventaja en la regata oficial realizada en Tigre el domingo y aun así consiguió un gran resultado. El fin de semana representará una vez más a la Selección Argentina. Felipe Modarelli no para: divide su vida entre Campana (su ciudad natal), en Mendoza (donde vive su compañero de bote de selección) y en Tigre(sede oficial del remo nacional). Lleva, en lo que va del año, varias regatas disputadas con el body celeste del Campana Boat Club y cuatro regatas internacionales con el albiceleste. Debutó en un sudamericano, en un campeonato mundial, y ahora en unos pocos días estará viajando a Valparaiso, Chile, para representar a Argentina en los II Juegos Suramericanos ODESUR de la Juventud. Y este domingo que pasó, el Cuerpo Técnico del Equipo Nacional Buenos Aires 2018 decidió poner a prueba el bote que integra junto al "Tucu" Tomás Herrera (Club Mendoza de Regatas) en la regata oficial que se desarrolló en la Pista Nacional de Remo de Tigre, competencia de la cual el Boat Club no fue parte. El problema es que el "programa de regatas número 1" de la A.A.R.A. (hay dos programas, que se corren uno y uno a lo largo del año, con variaciones en el tipo de pruebas que se disputan) no tiene la prueba de dos sin timonel, la que corren "Feli" y el "Tucu". Por ende, no quedaba otra opción que hacer correr al par nacional contra botes doble par. Pero esto no fue todo: tampoco se los pudo incluir en la prueba de dobles categoría junior (la que correspondería, a pesar de que Felipe aún tiene edad de categoría menor) porque ya había anotados seis botes, e incluir uno más generaría pruebas eliminatorias, repechajes y complicaciones de tipo organizativas varias. Entonces, no solo corrieron contra botes a priori más veloces (los dobles son dos remeros con dos remos cortos cada uno, y los pares son dos remeros con un solo remo largo cada uno), sino que lo hicieron contra remeros de la categoría sub-23 (un nivel por encima de Tomás, dos por encima de Felipe). Así y todo, hicieron un trabajo impecable, contundente, finalizando en tercera colocación sobre cuatro botes, y terminando prácticamente pegados al segundo. La prueba la ganó, como era esperable, el doble par campeón argentino y sudamericano integrado por Lautaro Barrios y Franco Calvo, del Club Náutico Zárate; segundos quedaron los chicos de Atlantis, Brian Calderón y Emiliano Soria; y cuartos quedaron Francisco Artagaveytia y Matías Gil Díaz de Vivar, del Buenos Aires Rowing Club. Tanto Felipe como Tomás quedaron muy contentos con la regata realizada, con el resultado obtenido y ahora se preparan para viajar a Valparaiso, Chile, para representar a Argentina en los en los II Juegos Suramericanos ODESUR de la Juventud. Las competencias se llevarán a cabo en la paradisíaca Laguna La Luz de Curaumá, pista que ambos ya conocen. El sábado 30 comienzan las pruebas y terminan el lunes 2. Esta será la antepenúltima competencia del año para Felipe, la última con la selección nacional. Luego tendrá una regata oficial en Ensenada, en el Club de Regatas La Plata, con el Campana Boat Club, y finalmente el Campeonato Argentino que se llevará a cabo en Tigre a finales de noviembre

CAMINO A LOS ODESUR. DESDE EL SÁBADO, MODARELLI Y HERRERA PARTICIPARÁN EN VALPARAÍSO, CHILE, DE LOS II JUEGOS SURAMERICANOS ODESUR DE LA JUVENTUD.



