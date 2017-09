La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 27/sep/2017 Nacional B - Villa Dálmine:

Héctor Paletta será el árbitro para el partido frente a Sarmiento de Junín







La AFA confirmó ayer las designaciones para la tercera fecha del campeonato. El Violeta juega este viernes 21.05 como local. Por la tercera fecha del campeonato del Nacional B, Villa Dálmine estará recibiendo este viernes desde las 21.05 horas a Sarmiento de Junín, en un encuentro que será televisado por DirecTV y que contará con el arbitraje de Héctor Paletta, según confirmó ayer la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Para el Violeta será su tercer partido de la temporada, luego del debut triunfal sobre Boca Unidos como local y de la derrota del pasado sábado como visitante frente a Quilmes. En tanto, para Sarmiento será recién su segundo cotejo, dado que luego de igualar con el Cervecero en el debut, quedó libre en la segunda fecha. En cuanto al árbitro, Paletta dirigió a Villa Dálmine en diez ocasiones a lo largo de tres categorías. En la Primera C, durante el año 2010, en dos oportunidades; en la Primera B Metropolitana fueron también dos encuentros, ambos ante Deportivo Morón y ambos con triunfo 3-1 como local del Violeta; y los restantes seis partidos fueron en el Nacional B, siempre con saldo positivo para el equipo de nuestra ciudad, que con Paletta como árbitro nunca perdió en la segunda categoría del fútbol argentino (tres victorias y tres empates). Para recibir a Sarmiento de Junín, el DT Felipe De la Riva no podrá contar con Juan Celaya, expulsado ante Quilmes, por lo que Cristian González formaría la zaga central junto a Fernando Alarcón. Así, la única duda que surge a priori respecto a la posible alineación titular es la continuidad de Marcos Martinich como lateral izquierdo o el debut de Leandro Sapetti en dicha posición. HÉCTOR PALETTA Y VILLA DÁLMINE 30/08/10 – Primera C: Sacachispas 2 – Villa Dálmine 1 02/10/10 – Primera C: Villa Dálmine 1 – El Porvenir 1 25/08/12 – Primera B: Villa Dálmine 3 – Deportivo Morón 1 08/03/14 – Primera B: Villa Dálmine 3 – Deportivo Morón 1 18/04/15 – Nacional B: Villa Dálmine 2 – Juventud Unida (G) 2 21/06/15 – Nacional B: Boca Unidos 0 – Villa Dálmine 1 25/08/15 – Nacional B: Guaraní Antonio Franco 1 – Villa Dálmine 1 31/01/16 – Nacional B: Indep. Rivadavia 0 – Villa Dálmine 0 19/03/16 – Nacional B: Villa Dálmine 2 – Juventud Unida (G) 1 03/06/17 – Nacional B: Villa Dálmine 2 – Atlético Paraná 0

NACIONAL B – FECHA 3 VIERNES - 15.30 horas: Deportivo Riestra vs Atlético de Rafaela / Bruno Bocca - 21.00 horas: Los Andes vs Boca Unidos / Gastón Suárez - 21.05 horas: Villa Dálmine vs Sarmiento (J) / Héctor Paletta SÁBADO - 15.30 horas: Almagro vs Independiente Rivadavia / Ramiro López - 16.00 horas: Agropecuario vs Guillermo Brown / Pablo Díaz - 17.00 horas: Estudiantes (SL) vs Deportivo Morón / José Sandoval - 17.05 horas: Instituto vs Ferro Carril Oeste / Gerardo Méndez Cedro - 20.30 horas: Santamarina vs Mitre (SdE) / Mario Ejarque DOMINGO - 15.00 horas: Juventud Unida (G) vs Brown (A) / Yamil Possi - 15.05 horas: Nueva Chicago vs All Boys / Pablo Echavarría - 17.00 horas: San Martín (T) vs Aldosivi / Pablo Dóvalo - 17.00 horas: Gimnasia (J) vs Quilmes / Luis Álvarez

#Árbitro | Héctor Paletta dirigirá el partido frente a @CASarmientoOf, correspondiente a la 3° Fecha del Nacional B. #VamosViola. pic.twitter.com/6WNifeuWaG — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 26 de septiembre de 2017 #PróximoPartido | Villa Dálmine jugará como local el viernes desde las 21.05 horas frente a @CASarmientoOf. ¡No podés faltar! #VamosViola. pic.twitter.com/8UegTNg059 — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 26 de septiembre de 2017

Nacional B - Villa Dálmine:

Héctor Paletta será el árbitro para el partido frente a Sarmiento de Junín

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: