Este sábado visitará a Muñiz en Pilar. Y luego, el miércoles de la próxima semana, recibirá a Argentino (M) por la sexta fecha. Ayer, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la programación de las próximas dos fechas de la Primera D: la quinta, que se jugará este fin de semana, y la sexta, que se disputará entre martes y jueves de la próxima semana. De esta manera, Puerto Nuevo conoció que enfrentará a Muñiz el sábado por la tarde y que luego, el miércoles 4, recibirá la visita de Argentino de Merlo. Ante Muñiz, el Auriazul jugará desde las 15.30 horas en el estadio Municipal de Pilar con arbitraje de Alejandro Porticella; mientras que frente a Argentino de Merlo también lo hará desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos, pero con arbitraje de Franco Acita. En tanto, ayer se completó la cuarta fecha del campeonato de la Primera D con dos partidos: Claypole igualó 1-1 como local frente a Victoriano Arenas, mientras que Centro Español empató sin goles ante Liniers, en un partido en el que ambos planteles compartieron una bandera en la que reclamaban contra los encuentros programados "entre semana" (ver imagen) con el lema "El jugador "D" Ascenso trabaja". Con estos resultados, Puerto Nuevo quedó ubicado en la 6ª posición con 6 puntos, al tiempo que es uno de los seis equipos que todavía no perdieron en la temporada y, además, el segundo más goleador del campeonato con 6 goles (Ballester marcó 10).

RECLAMO. AYER, LOS JUGADORES DE LINIERS Y CENTRO ESPAÑOL PIDIERON NO JUGAR LOS DÍAS DE SEMANA. PRIMERA D – FECHA 5 VIERNES - 15.30 horas: Juventud Unida vs Claypole / Sebastián Habib - 15.30 horas: Lugano vs Yupanqui / Sebastián Martínez - 15.30 horas: Argentino (M) vs Deportivo Paraguayo / Santiago Mitre SÁBADO - 11.00 horas: Victoriano Arenas vs Central Ballester / Franco Acita - 15.30 horas: Lamadrid vs Real Pilar / Gonzalo Pereira - 15.30 horas: Argentino (R) vs Centro Español / Ramiro Magallán - 15.30 horas: Muñiz vs Puerto Nuevo / Alejandro Porticella DOMINGO - 15.30 horas: Liniers vs Atlas / Edgardo Kopanchuk Jugadores de Centro Español y Liniers, que también son trabajadores como todos, con un reclamo especial para la @AFA (vía @centro_locura) pic.twitter.com/cllvi2gZJa — Rodrigo Duben (@rduben) 26 de septiembre de 2017

Primera D:

A Puerto Nuevo se le vienen dos partidos en cinco días

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: