La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 28/sep/2017 Elián Pregno disertó en el Colegio de Abogados de Zárate-Campana

La salud en Argentina, un sistema que pide ser reformulado







"El Sistema sanitario argentino es lo más parecido a un antisistema donde distintas ramas gestionan distintos subsistemas", comentó el especialista Elián Pregno, durante una disertación en el Colegio de Abogados Zárate Campana. "El Sistema sanitario argentino es lo más parecido a un antisistema donde distintas ramas gestionan distintos subsistemas. Hay gente que tiene obra social, hay gente que tiene prepaga, hay gente que tiene ambas; y todos tenemos el sistema público y gratuito. De manera que uno va rebotando entre los 3 subsistemas", describió Elián Pregno, Doctor en Filosofía del Derecho, y Magister en Teoría y Práctica de la Elaboración de Normas Jurídicas (UBA), el martes por la tarde en la sede del Colegio de Abogados Zárate Campana. El especialista agregó que si bien la Argentina destina casi 10 puntos de su producto a Salud, el sistema es ineficiente. Para el abogado, el camino a transitar para encontrar una solución, sería la unificación del sistema de salud argentino a través de dos pasos fundamentales: la generación de un Código Federal de Salud, lo que implica una reforma constitucional; y la creación de Tribunales especiales con competencia sanitaria. Las opiniones de Pregno fueron a cuento de la disertación "Aspectos prácticos del Derecho de la Salud". La misma fue organizada por la Comisión de Jóvenes y Nóveles Abogados, y fue presentada por el Presidente del CAZC, Dr. Marcelo Fioranelli, quien resaltó la calidad de los expositores, la gratuidad del encuentro y la vigencia de la temática abordada. "Se puede decir que el derecho "de" la salud, es el vehículo para realizar el derecho "a" la atención de la salud. Por eso se hizo necesario pensar y diseñar una rama jurídica nueva que se haga cargo de los procesos salud-enfermedad-atención. Así como el derecho a trabajar tiene una rama propia y autónoma que es el Derecho Laboral; o el derecho a la familia tiene su rama propia que es el Derecho de Familia; hay un planteo incipiente que busca conformar que el derecho a la salud, tenga una rama que sea Derecho de la Salud", comentó el Dr. Pregno. "A partir de la reforma constitucional de 1994, se da cada vez con más fuerza este concepto del Derecho de la Salud. También, cuando suscribimos tratados internacionales, hablamos de un complejo de derecho público que avala el concepto de Derecho de la Salud que antes el Estado argentino no registraba en su real magnitud", agregó el abogado zarateño Juan Ignacio Cruz Matteri, quien es profesor de Elementos del Derecho Civil y Contratos en la UBA. Los disertantes explicaron que hay que entender a la Salud hoy como un segmento de la cultura muy delicado y que en la actualidad, es una de las preocupaciones más importantes que tiene cualquier persona, "aunque no tengamos una idea bien definida de qué es la salud (porque hablamos bastante más que la ausencia de enfermedad); ni cómo la vamos a pagar. "Además, hoy la salud está mediada por la tecnología, ya que todo implica una aparatología médica para diagnosticar, prevenir, o para introducir procedimientos terapéuticos que tal vez curen. Eso viene de la mano con costos elevados, y el costo elevado genera un montón de consecuencias: entre ellas la judicialización", explicó Pregno y Matteri agregó: "Ahí entra el punto de contacto entre el Derecho de Salud, con el Derecho del Consumidor. Hoy por hoy la Salud puede ser analizada desde la óptica del consumo. El Derecho de Salud tiene dos puntos regulatorios importantes: el Derecho Público, con el poder del Estado de regular y controlar el Derecho de la Salud; y por el otro los que ofrecen y ejercen Salud hacia la población donde entra a tallar el Derecho Privado, porque regula las conductas entre las personas que contratan a un prestatario de Salud. El derecho a la salud también se puede interpretar como un derecho de consumo, y además, se ha abierto el camino hacia una autonomía o rama del derecho que es el Derecho de Salud per sé".

Matteri, Pregno y Fioranelli, ayer en el CAZC: la Salud tiende a ser una rama independiente del Derecho.



Elián Pregno disertó en el Colegio de Abogados de Zárate-Campana

La salud en Argentina, un sistema que pide ser reformulado

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: