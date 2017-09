El remero campanense finalizó tercero en el repechaje de los dobles peso completo junto a Cristian Rosso y no logró avanzar a semifinales. No fue el resultado esperado para el remero campanense Rodrigo Murillo, quien junto a Cristian Rosso (Club Atlantis de Mar del Plata) conforman el bote más poderoso y de mayor proyección internacional del remo argentino. El lunes en la prueba inicial del mundial de Sarasota-Bradenton (estado de Florida, Estados Unidos) no consiguieron el pase directo a las semifinales y tampoco lo lograron en el repechaje. Ayer, justamente, fueron en búsqueda de su última oportunidad en la instancia de repesca, donde tenían que finalizar entre los dos primeros de su serie para avanzar a las semifinales A/B que congregan a los 12 mejores botes del planeta. Pero no lo consiguieron: quedaron terceros, con un tiempo final de casi 6m30s, a cinco segundos y medio del bote rumano integrado por Ioan Prundeanu y Marian Florian Enache; y a siete segundos y medio del noruego, amplio favorito, tripulado por el bicampeón mundial y olímpico Olaf Tufte y Kjetil Borch. Lo que sigue para el campanense, perteneciente a las filas del Club San Fernando, es la semifinal C/D. Correrá la primera de las dos series compuestas por cuatro embarcaciones cada una. Debido a esta composición, los tres mejores botes de cada serie avanzarán a la final "C" que definirá los puestos finales del 13 al 18. En caso de quedar últimos, correrán la final "D", que será una regata mano a mano entre dos botes por los puestos 19 a 20. Los rivales de Murillo y Rosso para las semifinales C/D serán: Cuba (Janier Concepción / Adrian Oquendo), Bielorrusia (Dzianis Mihal / Pilip Pavukou) y Alemania (Ruben Steinhardt / Henrik Runge)

Remo:

Murillo quedó eliminado en el Mundial de Sarasaota-Bradenton

