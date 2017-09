Luego de ocho derrotas en fila, el sábado superó 29-22 como visitante a Mercedes y abandonó el último lugar de la tabla. Cuando parecía que el plantel superior de Ciudad de Campana no podía salir de la racha negativa, el sábado encontró luz en Mercedes, donde superó al local por 29-22 y le puso fin a una seguidilla de ocho derrotas consecutivas. De esta manera, el XV Tricolor logró su primer triunfo de la segunda rueda de la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), llegó a los 19 puntos, abandonó el último lugar de la tabla de posiciones y quedó a tan solo tres unidades del antepenúltimo (los últimos dos descienden de manera directa, mientras que los ubicados en los puestos 11 y 12 jugarán una "promoción" con los que terminen en la 3ª y 4ª posición de la Tercera División). Esas estadísticas explican la importancia de la victoria, que llegó luego de un gran segundo tiempo del CCC. Es que al término de la primera parte perdía 22-12, pero en el complemento reacción y con un parcial de 17-0 se quedó finalmente con el triunfo 29-22. Los puntos del Tricolor llegaron gracias a los tries de Cristian Giles Delgui (2), Juan Calvi (2) y Martín Lescano y se completaron con dos conversiones de Juan Calvi. En este partido correspondiente a la 9ª fecha de la segunda rueda (22ª de la temporada), Ciudad de Campana formó con Santiago Sautón, Leonardo Vega, Nicolás Fernández; Andrés Moreno, Federico Sfreddo; Gabriel Pujol, Nicolás Toledo, Adrián Lugo; Martín Lescano, Juan Calvi; Cristian Giles Delgui, Alexis Vélez, Carlos Díaz, Facundo Cerdá; y Nazareno Alaguibe. La plantilla se completó con Mateo Codesido, Didier Galeano, Marcos Mozzatti, Cristian Paz Rivarola, Nicolás Zacarías, Juan Cruz Passerini, Franco Barco y Nicolás Roggero. El próximo compromiso del CCC será como local frente a Atlético y Progreso el sábado 7 de octubre, dado que el próximo fin de semana no habrá actividad en el Torneo de la URBA. RESULTADOS FECHA 22: San Andrés 47-19 Las Cañas; Club Argentino 54-26 Tiro Federal de San Pedro; El Retiro 28-24 San Marcos; Varela Junior 25-30 Los Cedros; Tigre RC 56-27 San José; Areco Rugby 34-33 Atlético y Progreso; Mercedes RC 22-29 Ciudad de Campana. POSICIONES: 1) San Andrés, 95 puntos; 2) Areco Rugby, 77 puntos; 3) Varela Junior, 74 puntos; 4) Los Cedros, 73 puntos; 5) El Retiro, 71 puntos; 6) Atlético y Progreso, 65 puntos; 7) Las Cañas, 64 puntos; 8) Club Argentino, 57 puntos; 9) Tiro Federal de San Pedro, 44 puntos; 10) Mercedes Rugby, 31 puntos; 11) Tigre Rugby, 29 puntos; 12) San Marcos, 22 puntos; 13) Ciudad de Campana, 19 puntos; 14) San José, 16 puntos. FECHA 23 (a jugarse el 7 de octubre): San José vs Areco Rugby; Los Cedros vs Tigre RC; San Marcos vs Varela Junior; Tiro Federal (SP) vs El Retiro; Las Cañas vs Club Argentino; Mercedes RC vs San Andrés; Ciudad de Campana vs Atlético y Progreso.

VICTORIA CLAVE. EL TRICOLOR SUMÓ PUNTOS FUNDAMENTALES PARA LA PELEA POR LA PERMANENCIA EN LA SEGUNDA DIVISIÓN (FOTOS: JOSEFINA BANDONI).





REACCIONÓ EN EL COMPLEMENTO. TRAS PERDER EL PRIMER TIEMPO 22-12, EL CCC DIO VUELTA EL JUEGO EN LA SEGUNDA PARTE ANOTANDO TRES TRIES EN ESOS 40 MINUTOS.



Rugby:

Ciudad de Campana volvió a la victoria

