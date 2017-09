La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 28/sep/2017 Un oasis que hace culto del encuentro







En el barrio del Hospital, Vinum combina una exquisita ambientación con lo mejor de una vinoteca y un cálido espacio para relajarse y conversar. Degustaciones, cursos y viajes temáticos completan el menú del polifacético espacio de Pablo Da Pian. Los Da Pian llegaron al barrio del Hospital a principios del siglo pasado. La construcción de Alberti 678 que primero fue una carpintería metálica, luego un taller, y finalmente un depósito, quedó abandonada desde los ‘90. Fue a principios de esta década cuando Pablo empezó a pensar en darle un giro a las cosas. "Tenía 34 años y no quería pasar el resto de mi vida en una fábrica. Imaginé Vinum y me puse a meter horas extras a lo loco…" dice el emprendedor con una amplia sonrisa. "Vinum: bodegas y sabores" abrió sus puertas en 2011. "Vinoteca, delicatessen, accesorios, degustaciones" dice su tarjeta de presentación. Pero Vinum es mucho más que eso y difícil de definir. Como buena vinoteca, posee un ambiente ideal para disponer de una importante cantidad y variedad de botellas y bodegas. Pero lo diferente, es que también se pueden degustar en el lugar, porque hay mesas. La verdad es que el espíritu de Vinum es el del boliche de antaño. No por nada, a 100 metros del lugar funcionaba el Club Obrero, donde los Da Pian eran habitués. "Ahora se le dice ‘after office’, con cierta sofisticación. Pero con Vinum lo que intento recuperar, también, es ese viejo ritual de boliche de barrio que cultivaban mi viejo, mi tío, mi abuelo y sus amigos. Eso de juntarse a charlar y a picar algo después del trabajo". El lugar pertenece a la familia desde los años 20. Pedro y Antonio Da Pian llegaron desde Italia. Montaron una carpintería metálica y luego un taller mecánico. Sus hijos Piorino y Luis, continuaron con lo que habían iniciado sus padres, quienes hacían su propio vino y grapa, para consumo personal. Esa tradición familiar llega en la actualidad hasta Pablo Dapian, la tercera generación. A la hora del vino, el dueño hoy prefiere los de Salta. "Un cabernet salteño es una verdadera trompada en la boca", dice y explica que, por ejemplo, la bodega Tacuil está a 2700 metros sobre el nivel del mar, y se trata de la más alta del mundo. Concretamente, en el Top 5 de Da Pian se encuentra el "33 de Dávalos, cosecha 2013". Pero con algo hay que acompañar. Por eso Pablo ofrece ahumados del sur, jabalí, ciervo, salmón, o trucha, y una importante variedad de quesos. También se puede pedir una exquisita pizza amasada por el propio Pablo todos los jueves, por ejemplo. Y todo ambientado alrededor de una increíble colección de antiguos objetos cotidianos que la esposa de Pablo, la decoradora Julieta Stamponi, ha sabido disponer sin sobrecargar (la mitad de la colección de Pablo ni siquiera está exhibida y ocupa los fondos del local). "De a poco – explica Pablo- los propios clientes le fueron dando el perfil a Vinum. Por eso cada 15 días armamos una cata con alguna bodega; o damos cursos de quesos, tratando de combinar lo gastronómico y lo cultural." Así también se fueron armando los viajes temáticos a Europa. "Este año fuimos a Toscana y Venecia, haciendo la ruta del Prosecco; y el año que viene hay dos itinerarios: en Junio la ruta del Whisky; y en octubre la de la Trufa". Por lo pronto, nos conformamos con la pizza de Pablo y el jazz de Rubenal, que están programados para el próximo jueves 5 por la noche.

En Alberti 678, Vinum es una lograda mezcla de boliche de antaño con sofisticada vinoteca que no deja de sumar opciones para sus fieles clientes.



Un oasis que hace culto del encuentro

