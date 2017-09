La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 28/sep/2017 Hóckey sobre Césped:

Perdió 3-1 como local por la sexta fecha de la Zona 2 de la Reubicación "E-F". Este sábado visita a Santa Bárbara "D". El pasado sábado, en la cancha "Héctor Tallón", la Primera Damas del Campana Boat Club perdió 3-1 frente a Liceo Naval "B", equipo que, con puntaje ideal, marcha como líder de la Zona 2 de la Reubicación "E-F" del Torneo Metropolitano que organiza la Asociación de Hockey sobre Césped de Buenos Aires. Esta sexta fecha de la segunda fase de la temporada ofreció otro partido más en el que el CBC juega de igual a igual, genera situaciones, pero no logra capitalizarlas. Por eso, el resultado final poco tiene que ver con el desarrollo del juego, aunque muestra con claridad la efectividad de uno y la falta de la misma del otro. El gol celeste lo convirtió Bárbara Brezzi, mientras que los tantos de la visita los marcaron Carolina Amorosino, María Milagros Di Próspero y Roza Maia Piwowarski. Con esta derrota, la cuarta en cinco partidos, el equipo de Santiago Castaño ocupa la anteúltima ubicación con un punto, 3 goles a favor y 13 en contra. La tabla la lidera Liceo Naval con 15, mientras que con 10 comparten la segunda ubicación Belgrano Day School, Almafuerte y Club Universitario de Buenos Aires. El plantel campanense estuvo integrado en esta ocasión por Romina Guerrero (arquera), Agustina Mayer (capitana), Agustina Ibáñez, Bárbara Brezzi, Camila Pérez Johanneton, Camila Tenembaum, Candela Corrata, Catalina Tapia, Constanza Santini, Damiana Pinto, Florencia Núñez, Jorgelina Iparraguirre, Julieta Dabusti, Malena Carballo, María Eugenia Díaz, Melina Dabusti y Vanesa Águila. El próximo compromiso para el Campana Boat Club será este sábado 30, por la séptima fecha, cuando enfrente como visitante a Santa Bárbara "D" (dos victorias y tres derrotas en cinco presentaciones) en Manuel Bernardo Gonnet. El resto de la fecha tendrá los siguientes encuentros: Liceo Naval ´´B´´ vs. San Isidro Club ´´C´´; Pueyrredón vs. Los Andes; San Cirano ´´B´´ vs. Pucará ´´C´´; Almafuerte vs. Club Universitario de Buenos Aires ´´B´´; y Belgrano Athletic Club ´´C´´ vs. Belgrano Day School. En tanto, el sábado siguiente, 7 de octubre, se disputará la cuarta fecha, que había sido suspendida por lluvias. INTERMEDIA E INFERIORES En la jornada frente a Liceo Naval "B", el resto de las categorías del Boat Club cosecharon los siguientes resultados: -Intermedia: derrota 3 a 1 (gol de Agustina Ibáñez) -Quinta División: derrota 3 a 0 -Sexta División: empate 1 a 1 (Lucía Gelosi) -Séptima División: victoria 4 a 1 (María Luz Balerio Echeverría, Malena Kiernan y doblete de María del Pilar González) -Octava División: derrota 3 a 1 (Dana Corazzini Notari) -Novena División: derrota 5 a 4 (Pía Dell Acqua en dos oportunidades, Valentina Herceg y Delfina Prados)



