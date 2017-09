Nueva reunión de intendentes de Región Norte 2 con el foco en los asuntos locales

En el aniversario de su primer año, el intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, recibió a Sebastián Abella, Nicolás Ducoté de Pilar, y Adrián Sánchez de Exaltación de la Cruz. También asistieron autoridades de San Fernando, Escobar y Tigre. Poco antes de cumplirse el año de su creación, el Consorcio de municipios Región Norte 2 se reunió ayer en el municipio de Malvinas Argentinas con el objetivo de fijar una agenda en común para tratar temas ambientales, como así también, los últimos ajustes para el puesto de seguridad tripartito entre Escobar, Malvinas Argentinas y Pilar. Durante el encuentro, los intendentes también debatieron la posibilidad de crear un instituto que nuclee a los mandatarios locales de todo el país. Leo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, explicó que "nos toca trabajar y poner la mirada en la importancia que tiene el medio ambiente, lo que son los residuos sólidos urbanos, y por supuesto que seguimos confirmando el compromiso de trabajar de manera articulada para encontrar una solución a estos temas". El intendente Sebastián Abella, en tanto, se mostró enfático al abarcar la temática ambiental en conjunto ya que es un problema sensible en la región: "La disposición final de residuos particularmente en Campana es un problema muy grave desde hace ya muchos años. Por eso aprovecho que en este consorcio realmente entendemos que tenemos que cuidar el medioambiente y tenemos que darle una solución definitiva". Por su parte, Nicolás Ducoté, jefe comunal de Pilar, al preguntarle sobre las habituales reuniones del consorcio comentó: "Esta experiencia nos encuentra trabajando con distintos espacios políticos. Yo aprendo mucho de mis colegas, la verdad que es una buena oportunidad para intercambiar opiniones, mejores prácticas, experiencias." Finalmente, el intendente oriundo de Exaltación de la Cruz, Adrián Sánchez, planteó las ventajas de consolidar el Consorcio RN2: "Me parece que estos corredores son una muestra de madurez institucional. Para nosotros es muy bueno poder trabajar problemáticas comunes y abarcarlas en conjunto. Nuestra ventaja radica en que a la hora de ir a ver un ministro nacional o provincial no vamos solos o por un partido político, sino que vamos en nombre de una región y eso hay que celebrarlo".

ABELLA JUNTO A LOS INTENDENTES LEONARDO NARDINI (MALVINAS ARGENTINAS), ADRIÁN SÁNCHEZ (EXALTACIÓN DE LA CRUZ) Y NICOLÁS DUCOTÉ (PILAR).





SANCHEZ, ABELLA, NARDINI Y DUCOTE, AYER EN MALVINAS ARGENTINAS.



Nueva reunión de intendentes de Región Norte 2 con el foco en los asuntos locales

