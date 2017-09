Romina Carrizo: ”En Campana pagamos el combustible más caro de la Provincia”

P U B L I C



La candidata a concejal de Unidad Ciudadana, abogada y fundadora de la Asociación de Usuarios Organizados, se refirió al anuncio del gobierno sobre la liberación del precio del combustible con la finalidad que sean las mismas empresas quienes definan los futuros aumentos. Romina Carrizo es una joven abogada que tempranamente se involucró con la problemática que generó el aumento de las tarifas a partir de las medidas adoptadas por el actual gobieno nacional. Por ello, encabeza la ONG "Asociación de Usuarios Organizados" que precisamente asiste a los más afectados por éstas medidas. Y además, hoy ocupa el segundo lugar de la lista de candidatos a concejales en Unidad Ciudadana Campana. "Venían vecinos a realizar sus consultas en mi estudio, muchas veces personas mayores, jubilados con facturas de luz, gas y agua realmente impagables", explica respecto a su compromiso en la lucha contra el tarifazo. "Entonces sentí la necesidad de organizar un espacio desde donde canalizar toda esa incertidumbre; de ahí nació la Asociación de Usuarios Organizados, junto a otros colegas. Empecé a atender las consultas gratuitamente, asistir a quienes estaban incluidos en la tarifa social, a quienes tienen el beneficio por ser jubilados o pensionados pero por no tener acceso a internet no podían realizar los trámites. Redacté cientos de cartas documentos, cientos de reclamos administrativos y tanto las empresas como el gobierno seguían dándole la espalda a la gente, por eso nacieron las manifestaciones populares: frazadazo, ruidado, bidonazo, hicimos todo lo posible para frenar los tarifazos", agregó. De allí dio el salto a la participación política, con un claro "porqué": "En el camino me convencí que la solución a todo esto es política, es cambiar el rumbo económico que eligió el gobierno y que significa beneficiar a las grandes empresas en perjuicio de la clase media y los trabajadores, para volver a un promover un proyecto de desarrollo inclusivo. Un país donde quepamos todos. Y esa es sin dudas la razón por la que formo parte de Unidad Ciudadana y por la que fui honrada por acompañar a Rubén Romano en el segundo lugar de la lista", explicó. Según Carrizo, las noticias no mejoran y los aumentos seguirán a la orden del día: "Ahora se anuncia la liberación del precio de la nafta. Esto significa que las petroleras impondrán el precio del combustible y que el Estado ya no impondrá regulaciones al sector. Esto nos deja a los consumidores en un estado de vulnerabilidad absoluta frente a algunas de las empresas más grandes del mundo. Hace casi 20 años que esto no sucedía en la Argentina", remarca. "En lo que va de 2017 el combustible ya aumentó 19 %; y desde que asumió Macri el aumento asciende a 51 % y aquí, en nuestra ciudad, hay que sumarle el impuesto municipal que dispuso el Intendente Abella y que aprobaron Roses y Cazador, todo lo cual hace que algo tan básico como el combustible se torne un bien cada vez más inaccesible" agregó Carrizo. "Junto a los concejales del Frente Para la Victoria promovimos una demanda contra la Tasa de los combustibles, que está en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si los vecinos nos acompañan a construir una nueva mayoría en el Concejo Deliberante, seguramente los bloques opositores podamos derogar este impuesto antes que la justicia dicte una resolución. Mientras tanto, en Campana pagamos el combustible más caro de la Provincia", aseguró. Por ello, para la candidata "estos aumentos dan cuenta que con este gobierno ganan las empresas y pierde la gente. La esperanza es que en Campana, siete de cada diez vecinos dijeron no a este cambio que implica tanto retroceso. Desde Unidad Ciudadana queremos convocarlos, para que en octubre seamos muchos más los que votemos para dejar de perder y comenzar a ganar" finalizó.

Romina Carrizo: ”En Campana pagamos el combustible más caro de la Provincia”

