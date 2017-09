Preocupación por cierre de la Delegación Campana del Registro de la Propiedad Inmueble

“La Delegación es un beneficio que tienen los vecinos y lo estamos perdiendo”, comentó Fioranelli, Presidente del Colegio de Abogados.

De efectivizarse la medida, se podrá ingresar documentación hasta el 13 de octubre, mientras que la documentación expedida estará disponible hasta el día de cierre, programado para el 31. El presidente del Colegio de Abogados Zárate Campana hoy viaja a La Plata por este tema. Luego de 10 años de actividad ininterrumpida, a fines de octubre cerraría la Delegación Campana del Registro de la Propiedad Inmueble. La determinación tomada por la Dra. María de la Paz Dessy, Directora Provincial de dicho organismo, se basa en "que el volumen de tráfico documental procesado en la Delegación (…) no cumplimenta los objetivos que motivaron su apertura". Se trata de una Disposición Técnico Registral fechada el 27 de septiembre de 2017, y entraría en vigencia ni bien se publique en el Boletín Oficial, luego de que se comunique formalmente a las partes interesadas. "Estamos muy preocupados, porque lo vemos como un paso atrás en la descentralización burocrática de nuestra provincia. Creo que todavía estamos a tiempo de impedirlo y voy a trabajar fuertemente en esa dirección. De hecho, mañana (por hoy viernes) viajo a La Plata para contactar a las autoridades correspondientes y bregar para que la Delegación no se cierre. Incluso la semana que viene Abogados, Escribanos y Martilleros tendremos una reunión con el Intendente Abella para interiorizarlo, y nos apoye en esta lucha. La Delegación es un beneficio que tienen los vecinos de Campana, Zárate, Escobar y Exaltación, y lo estamos perdiendo", comentó el Dr. Marcelo Fioranelli, Presidente del Colegio de Abogados Zárate Campana. Según explicó Fioranelli, el cierre de la Delegación generaría nuevos costos asociados que serán absorbidos por los vecinos, dado que de ahora en más todos los trámites referidos al Registro de la Propiedad Inmueble deberán realizarse en La Plata, como antaño. Estamos hablando de temas tales como una sucesión, una escritura, o del alquiler una vivienda, entre otros. "Lo vamos a pelear –agregó Fioranelli- porque además es una Delegación que trabaja muy bien, con personal idóneo, dispuesto a asesorar y de buen trato. El Departamento Judicial no puede perder algo que nos costó mucho conseguir y funciona muy bien. De hecho, facilita mucho el trabajo de nuestros matriculados, y nuestra función como Colegio es que así siga sucediendo".

Preocupación por cierre de la Delegación Campana del Registro de la Propiedad Inmueble

