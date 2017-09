Hoy viernes la nubosidad será variable en Campana, con períodos de cielo mayormente nublado e inestabilidad. La temperatura no cambiará demasiado respecto a la de ayer, es decir que amanecerá ligeramente frío y durante el día estará fresco: 18 grados es la máxima pronosticada. El viento soplará del Noreste y lo hará en forma moderada. La situación meteorológica muestra la presencia de un sistema de lata presión desplazado lejos de la costa Atlántica Bonaerense. Mantendrá el aporte de aire húmedo, con una trayectoria marítima importante. Por eso es que seguirán viéndose nubes bajas de evolución variable que por momentos le darán al cielo un tono de inestabilidad. El riesgo de lluvias es bajo y si se alguna precipitación, serán unas pocas gotas aisladas en cualquier momento del día. Como no cambia mucho la masa de aire, la temperatura se mantendrá estable. Mañana sábado el tiempo tendrá un comportamiento más o menos similar: nubes bajas de evolución variable, con momentos de inestabilidad, viento del Noreste y una temperatura que oscilará entre un nivel fresco a otro ligeramente templado: 20 o 21 grados es la máxima prevista para ese día. El domingo estará llegando un frente frío cuyo pasaje está previsto ahora para la media mañana. Traerá lluvias y tormentas de variada intensidad que se darán principalmente en la primera parte del día. Refrescará y se volverá ventoso, con viento del Sudoeste. Las ráfagas podrían llegar a los 50 km/h. El lunes seguirá la inyección de aire frío, de modo que las nubes tendrán una presencia destacada. No hay que descartar también algunas lluvias dispersas. El día será muy fresco, frío por momentos. El martes mejorará y volverá a brillar el sol Amanecerá frío, volviéndose luego templado. Pronósticos Hoy, viernes 29: la nubosidad será variable y el tiempo estará inestable. La temperatura tendrá poco cambio, con 10 grados de mínima y 18 grados de máxima. El viento soplará débil a moderado del Noreste. Mañana, sábado 30: el cielo se mantendrá con nubosidad variable y el tiempo inestable. Subirá la temperatura, con 13 grados de mínima y 20 grados de máxima. El viento soplará moderado del Noreste. Domingo 1º de octubre: hay probabilidad de lluvias y tormentas en la primera parte del día, quedando luego el cielo nublado y el tiempo inestable. Refrescará y estará ventoso, con el viento soplando regular y con ráfagas del Sudoeste. La temperatura variará entre 14 grados de mínima y 16 grados de máxima.



El Tiempo en Campana:

Nubosidad variable

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo

