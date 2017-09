P U B L I C



Desde las 21.05, el Violeta recibe al elenco de Junín en busca de la recuperación tras la derrota ante Quilmes. Leandro Sapetti ingresará por el suspendido Juan Celaya y, por ello, pasará Marcos Martinich como marcador central izquierdo. De una candidato a otro. En este arranque de campeonato, el fixture le puso a Villa Dálmine dos compromisos consecutivos ante equipos recientemente descendidos de la Primera División con serias aspiraciones de retornar rápido a la máxima categoría del fútbol argentino. Así, después de la derrota sufrida ante Quilmes en el estadio Centenario, el Violeta recibirá esta noche la visita de Sarmiento de Junín. El encuentro, correspondiente a la tercera fecha del campeonato del Nacional B, comenzará a las 21.05 horas, tendrá el arbitraje de Héctor Paletta y será transmitido en vivo por DirecTV Sports. Para los dirigidos por Felipe De la Riva no sólo será la oportunidad de recuperarse de la derrota ante Quilmes, sino también la posibilidad de volver a pisar fuerte en Campana (ya venció 2-0 a Boca Unidos en el debut) y ganar confianza en su propia localía, un aspecto clave para afrontar con buenas expectativas el Nacional B. En cuanto a la formación titular, el DT no podrá contar con Juan Celaya (expulsado por doble amonestación frente a Quilmes), pero sí tendrá a disposición por primera vez a Leandro Sapetti, quien superó las molestias en sus rodillas y esta noche será de la partida. El ex jugador de Instituto y Gimnasia (LP) se ubicará como lateral izquierdo y finalmente será Marcos Martinich quien ocupe el lugar de Cachi como segundo marcador central. De esta manera, Cristian González, que asomaba como el reemplazante natural de Celaya, seguirá en el banco de suplentes. Después, De la Riva no realizará ninguna otra modificación en la alineación inicial y, por ello, Villa Dálmine saldrá esta noche al campo de juego con Martín Perafan; Franco Flores, Fernando Alarcón, Marcos Martinich, Leandro Sapetti; Renso Pérez, Gonzalo Papa, Ramiro López; Nicolás Sánchez; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. En el banco de suplentes habrá una novedad: la aparición por primera vez entre los 18 del juvenil Francisco Nouet (19 años), quien esperará por su oportunidad para ingresar al partido junto a Sebastián Blázquez, Cristian González, Federico Recalde, Horacio Falcón, Federico Jourdan y Santiago Giordana. La apuesta Violeta para este encuentro es repetir la intensidad de juego y el control de balón que mostró, sobre todo, en el primer tiempo ante Quilmes. Y tratar de mejorar dos aspectos claves: la construcción de oportunidades de gol desde el juego asociado y el poder usufructuar las pelotas paradasss que tenga a favor. En cuanto a lo defensivo, la lupa estará puesta en el entendimiento y la actuación que tenga la dupla Alarcón-Martinich (dos ex Rosario Central) en la zaga central. Y también, claro está, en esos pequeños errores que le permitieron a Pedro Argañaraz contar con argumentos como para sancionar los tres penales en contra que el Violeta sufrió en Quilmes. POR SU PRIMERA VICTORIA Por su parte, Sarmiento llegará a Campana en busca de su primera victoria del campeonato. En la primera fecha, como local, igualó sin goles frente a Quilmes. Y en la segunda quedó libre. El Verde cuenta con un plantel con muchos nombres de jerarquía para la divisional y, ahora, el desafío del DT Fernando Quiroz es ensamblarlos para lograr el mejor funcionamiento posible. Para este encuentro, Tete recuperará a Joaquín Boghossian (ex Newells y Arsenal, entre otros), quien será titular y relegará a Héctor Cuevas, que falló un penal frente a Quilmes en el debut. Entonces, el elenco de Junín formará con: Manuel Vicentini; Maximiliano Méndez, Javier Capelli, Lucas Landa y Ramiro Arias; Iván Etevenaux, Luis Yamil Garnier, Guillermo Farré y Gonzalo Bazán; Patricio Vidal y Joaquín Boghossian. La lista de convocados por Quiroz para este partido se completa con Pablo Fernandez, Ariel Kippes, Matías Sarulyte, Sergio Quiroga, Nicolás Rinaldi, Fermín Antonini, Joaquín Vivani, Ignacio Cacheiro y Héctor Cuevas. TRES PARTIDOS La tercera fecha del Nacional B comenzará hoy con tres encuentros, porque además de Villa Dálmine vs Sarmiento (J), también jugarán Deportivo Riestra vs Atlético Rafaela y Los Andes vs Boca Unidos. En tanto, ayer se informó que el clásico entre Nueva Chicago y All Boys fue reprogramado para el lunes a las 15.30 por decisión de la Policía y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (había sido anunciado para el domingo).

DE LATERAL A CENTRAL. MARCOS MARTINICH OCUPARÁ EL LUGAR DE CELAYA Y FORMARÁ ZAGA CENTRAL JUNTO A FERNANDO ALARCÓN. AMBOS SON EX ROSARIO CENTRAL. NACIONAL B – FECHA 3 VIERNES - 15.30 horas: Deportivo Riestra vs Atlético de Rafaela / Bruno Bocca - 21.00 horas: Los Andes vs Boca Unidos / Gastón Suárez - 21.05 horas: Villa Dálmine vs Sarmiento (J) / Héctor Paletta SÁBADO - 15.30 horas: Almagro vs Independiente Rivadavia / Ramiro López - 16.00 horas: Agropecuario vs Guillermo Brown / Pablo Díaz - 17.00 horas: Estudiantes (SL) vs Deportivo Morón / José Sandoval - 17.05 horas: Instituto vs Ferro Carril Oeste / Gerardo Méndez Cedro - 20.30 horas: Santamarina vs Mitre (SdE) / Mario Ejarque DOMINGO - 15.00 horas: Juventud Unida (G) vs Brown (A) / Yamil Possi - 17.00 horas: San Martín (T) vs Aldosivi / Pablo Dóvalo - 17.00 horas: Gimnasia (J) vs Quilmes / Luis Álvarez LUNES - 15.30 horas: Nueva Chicago vs All Boys / Pablo Echavarría #FútbolProfesional | Estos son los 18 convocados por el DT Felipe De La Riva para el partido de mañana frente a @CASarmientoOf. #VamosViola. pic.twitter.com/QEdCNcVpUL — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 29 de septiembre de 2017

