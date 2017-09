Mariana de Althaus es una escritora y periodista peruana que publicó en su columna semanal en el diario Perú21 una nota con su estilo personal, sincero y polémico que se viralizó en tiempo récord. El titular es Mi hija no es un genio. En síntesis, reflexiona sobre la aceptación de ser madre de una criatura de ocho años que no se destaca en absolutamente nada y de los sentimientos enfrentados que eso le provocaba hasta que pudo hacer un "click" y relajarse para disfrutarla sin expectativas. Desastre en el deporte, lento para la lectura, duro para la matemática, nuestros niños no tienen por qué ser genios. En una sociedad cada vez más competitiva, sumada al autobombo de las redes sociales, asistimos a diario a la proclamación de la República de los Ganadores. Lejos están los tiempos en el que un primer premio provocaba un pudor ruborizado al que lo obtenía. Eso redunda en una sociedad en la que los valores individuales se destacan, en lugar de priorizar el trabajo en equipo. Ser el mejor pasa a ser más importante que ser feliz. Ganarle al otro vale más que ayudarlo a crecer. No olvidemos que Domingo Cavallo fue el mejor promedio de la facultad y Axel Kicillof medalla de oro en todo lo que formación universitaria respecta, pero ambos nos llevaron a la ruina cuando fueron ministros de Economía. Formemos a niños felices, dejando de proyectar lo que no pudimos ser y sacándonos de la cabeza la idea de ponerle la cocarda al campeón.

Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez Blog de la autora: fabianadaversa.com

El Panóptico:

República de los ganadores

Por Fabiana Daversa

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: