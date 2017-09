Compitió en la categoría Sub 16 de la 24ª edición de este tradicional certamen internacional que se desarrolla en Junín. El campanense Iván Rossi participó el pasado fin de semana del tradicional Torneo Internacional "Peoncito" que se desarrolla en la ciudad de Junín. Y tras completar sus siete partidas, sumó 4,5 puntos y culminó en la cuarta posición en Sub 16. El jugador de nuestra ciudad enfrentó a rivales de Capital Federal, Los Toldos, Rosario, Curacavi (Chile), Sunchales, Lincoln y Junín a lo largo de los dos días en que se dividió el certamen. En su categoría, el ganador fue Matías Agüero Arce, de River Plate, con 6 puntos. Mientras que el podio lo completaron Enzo Leto (Mercantil Junín) y Sebastián Fainger (Villa Del Parque). En la categoría Sub 8, el ganador fue Ilan Schnaider, de Torre Blanca; en Sub 10, Sofía Bontempi, de Junín; en Sub 12, Sofía Brito, de Rosario; en Sub 14, Santiago Lagares, de Villa del Parque; y en Sub 24, Lautaro Malamud, de River Plate. Además, entre los principales premiados, como Mejor Escuela fue coronado el Club River Plate; como Mejor Equipo el de Sindicato Empleado de Comercio: Escuela Mercantil; y como Mejor Equipo internacional: Chile A. "Peoncito 2017" fue la 24ª edición de este tradicional certamen de ajedrez, uno de los más importantes y más concurridos que tiene nuestro país. En esta oportunidad, se desarrolló en el complejo del Sindicato de Empleados de Comercio de Junín y fue organizado por su creador, el profesor Celso Rissolo, con colaboradores de la Escuela Mercantil, bajo el arbitraje de Jonatan Monjey.

PREMIADOS. LOS MEJORES EN SUB 16 POSAN JUNTO AL MENTOR DEL TORNEO.





EN ACCIÓN. IVÁN ROSSI, EN SU PARTIDA FRENTE A UNO DE LOS REPRESENTANTES DEL CLUB RIVER PLATE DURANTE EL CERTAMEN DISPUTADO EL PASADO FIN DE SEMANA.



Ajedrez:

Iván Rossi fue cuarto en el Torneo ”Peoncito 2017”

