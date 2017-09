Para Del Caño se viene un 2018 violento

El candidato a diputado nacional por el FIT visitó Campana por tercera vez en el año. "La nueva ordenanza Fiscal e Impositiva afectó muchísimo al pequeño comerciante", comentó. "Se va a crear un clima violento cuando arranque el 2018 y empiecen a llegar las facturas de los servicios públicos privatizados como el agua, el gas, la luz sin las facilidades que dio el gobierno ahora para amortiguar el impacto hasta que pasen las elecciones; se empiecen a aplicar los convenios flexibilizadores que van a intentar seguir avanzando lugar por lugar…. Cuando la gente diga: no quiero perder mi trabajo, se le va a responder con los palos, con los gases y con las balas de goma. Vamos hacia esa dinámica. Ya veníamos con una situación de 5 millones de pobres sólo en el conourbano bonaerense, durante el gobierno anterior. No veo que quieran modificar eso. A lo sumo dicen: vamos a premiar a los empresarios que blanqueen", disparó ayer al mediodía Nicolás Del Caño, café por medio en Koval. Fue la tercera vez en el año que el candidato a Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires visita nuestra ciudad. "La vez anterior charlamos con varios comerciantes de la ciudad, y me quedó claro que el tema de la nueva ordenanza Fiscal e Impositiva afectó muchísimo al pequeño comerciante", comentó. También dijo que en esta oportunidad su visita se enfocaría a alumnos secundarios de la Escuela Normal: "Tenemos una fuerte militancia en la ciudad y hay una trayectoria de Guillermo Bentancourt que venimos apoyando con todos los compañeros para poder lograr convencer cada vez a más sectores". Consultado sobre la estatura de la izquierda en la Argentina frente a las elecciones de octubre, Del Caño, comentó: "Logramos un millón de votos en todo el país –al que ya pasó en el 2013- y creo que ahora en octubre vamos a sumar más. Además, nos presentamos en 22 distritos, y en todos superamos el piso para la siguiente instancia, creo que se trata de una tendencia alentadora para nuestra fuerza". Finalmente, sobre el déficit fiscal y el anunciado ajuste, el sociólogo explicó los ejes de sus principales ideas económicas. "Hay medidas concretas que se pueden tomar, que significarían ajustar a los de arriba y no al pueblo trabajador. Está claro que la prioridad es seguir pagando esa deuda para poder seguir endeudando al país. El otro tema es la fuga de capitales: son 30 mil millones de dólares que se fugaron el año pasado. Y ahora todos los meses se están fugando 2 mil millones. Un 40% de lo que se toma de deuda es para financiar la fuga. Si vos tenés empresarios que ponen la plata en los paraísos fiscales, nunca vas a poder avanzar como país. Por eso nos parece fundamental también la nacionalización de la banca, que concentre el ahorro nacional e impida la fuga de capitales".

Del Caño y Bentancourt ayer en Koval: “Un 40% de lo que se toma de deuda es para financiar la fuga", dijo el candidato a Diputado Nacional.



Para Del Caño se viene un 2018 violento

