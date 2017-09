Ghione: ”Roses se esconde tras la Presidencia del Concejo Deliberante”

P U B L I C



Además, en línea con Sergio Massa, el candidato a concejal del frente Un País, les exigió a las demás fuerzas políticas un debate antes de las elecciones. Desde el frente Un País en Campana se han plegado a la propuesta de Sergio Massa para generar un debate antes de las próximas elecciones de octubre. En ese sentido, criticaron a Cambiemos y a su primer candidato a concejal, Sergio Roses, a sostener que se niegan a hacerlo "Sergio Massa ha expresado su voluntad de debatir junto al resto de los candidatos de las distintas fuerzas políticas, sin embargo, desde Cambiemos y Unidad Ciudadana buscan evitarlo. A nivel local nos sucede lo mismo, con el agravante de que hemos perdido todos los ámbitos de debate de ideas: no sólo evitan el debate electoral, sino que tampoco se debate en el Concejo Deliberante", cuestionó Ghione. Al mismo tiempo, afirmó que "el caso de Unidad Ciudadana también es grave, ya que a su candidato Rubén Romano no le conocemos la voz, mucho menos sabemos qué es lo que piensa". "Por eso creemos que sería fundamental para los vecinos que puedan escucharnos debatir", manifestó Ghione. Para el concejal del Frente Renovador, Roses "se esconde dentro de la presidencia y evita cualquier tema que pueda comprometerlo electoralmente". Ghione aseguró que "los vecinos que van a votar en octubre merecen conocer cuáles son las ideas y propuestas de cada espacio político y de cada candidato, para que después no haya sorpresas". "Creo que los candidatos debemos ser claros y sinceros con nuestros ciudadanos, y nosotros no tenemos miedo de debatir porque no tenemos miedo ni tenemos nada que ocultar. Tenemos profesionales que vienen trabajando hace varios años las distintas temáticas, tenemos propuestas para las distintas problemáticas de los vecinos, somos un gran equipo y queremos transmitir nuestras propuestas porque queremos que los campanenses sepan que estamos de su lado. No sé si todos los candidatos pueden decir lo mismo", finalizó Ghione.

