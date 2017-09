Axel Cantlon presentó una propuesta para ”proteger a los comerciantes locales”

El candidato de la UV Más Campana propone como requisito para quien desee habilitar un comercio que tenga "una residencia mínima de 5 años en nuestra ciudad". El primer candidato a concejal de la Unión Vecinal Más Campana, Axel Cantlon, adelantó que presentará una propuesta para proteger a los comerciantes locales a partir de una modificación a la ordenanza de habilitaciones. "En la próxima sesión del Concejo Deliberante vamos a presentar un proyecto para modificar la Ordenanza que modifica el régimen general de habilitaciones. Hoy estamos viendo que el Municipio no defiende a los comerciantes locales y a la familia que trabaja en un comercio local en Campana", explicó. "Los comerciantes campanenses se vieron afectados por los aumentos de las Tasas Municipales y por la llegada de franquicias de marcas nacionales hasta el punto en que ven peligrar su fuente de trabajo", remarcó. "Nosotros queremos a Campana, nuestra prioridad es Campana y queremos defender a los comerciantes locales. Con respecto a la habilitación de industrias no hacemos ningún cambio. Agregamos como requisito que quien desee habilitar un comercio en nuestra ciudad tenga un residencia mínima de 5 años en nuestra ciudad", detalló. "Esto es tanto para personas físicas como jurídicas. Esto implica que no puede venir una persona que no sea de la ciudad a poner un comercio en Campana, sino que va a tener que llegar a la antigüedad requerida o se va a tener que asociar con algún campanense para poder hacerlo", concluyó.

Cantlon ingresará el proyecto al HCD a través del bloque de la UV Más Campana.



