Desde las 21.30 horas recibe en su gimnasio de Chiclana 209 a Astillero Río Santiago por la tercera fecha de la Zona 3. Luego de la derrota frente a Somisa de San Nicolás en el debut como local y de la caída sufrida el pasado viernes en Villa Fox frente a Defensores Unidos, el Club Ciudad de Campana buscará esta noche su primera victoria del Torneo Provincial de Clubes 2017/18. Será cuando reciba desde las 21.30 horas a Astillero Río Santiago de Ensenada por la tercera fecha de la Zona 3 de este campeonato. El equipo dirigido por Fabián Timmis, que todavía no podrá contar con el pivot Emanuel Sayal, llega a este encuentro tras perder 83-76 como visitante frente a CADU, mientras que Astillero Río Santiago superó 81-76 como local a Somisa, equipo que había derrotado al Tricolor en Chiclana 209 durante la primera fecha. En su primera presentación, el elenco de Ensenada había caído 80-75 como visitante frente a Regatas de San Nicolás. RESULTADOS 2ª FECHA ZONA 1: Sarmiento (Coronel Suárez) 71-54 Unión y Progreso (Tandil); Independiente (Tandil) 87-83 Estrella (Bahía Blanca). ZONA 2: Gimnasia (Pergamino) 87-62 Hogar Social (Berisso); Juventud Unida (Cañuelas) 79-76 Los Indios (Junín). INTERZONAL 1-2: Racing (Olavarría) 74-57 Ciudad de Saladillo. ZONA 3: Sportivo Pilar 70-78 Regatas (San Nicolás); Astillero Río Santiago (Ensenada) 81-76 Somisa (San Nicolás). ZONA 4: Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) 55-91 Atenas (La Plata); Colón (Chivilcoy) 77-67 Independiente (Zárate). INTERZONAL 3-4: Defensores Unidos 83-76 Ciudad de Campana. POSICIONES ZONA 1: 1) Sarmiento (2-0), 4 puntos; 2) Independiente de Tandil (2-0), 4 puntos; 3) Racing de Olavarría (1-1), 3 puntos; 4) Estrella de Bahía Blanca (1-1), 3 puntos; 5) Unión y Progreso (0-2), 2 puntos. ZONA 2: 1) Gimnasia de Pergamino (2-0), 4 puntos; 2) Juventud Unida de Cañuelas (1-1), 3 puntos; 3) Hogar Social de Berisso (1-1), 3 puntos; 4) Los Indios de Junín (0-2), 2 puntos; 5) Ciudad de Saladillo (0-2), 2 puntos. ZONA 3: 1) Regatas SN (2-0), 4 puntos; 2) Somisa SN (1-1), 3 puntos; 3) Sportivo Pilar (1-1), 3 puntos; 4) Astillero Río Santiago (1-1), 3 puntos; 5) Ciudad de Campana (0-2), 2 puntos. ZONA 4: 1) Atenas de La Plata (2-0), 4 puntos; 2) Defensores Unidos (2-0), 4 puntos; 3) Colón de Chivilcoy (1-1), 3 puntos; 4) Independiente de Zárate (0-2), 2 puntos; 5) Defensores de Villa Ramallo (0-2), 2 puntos. PARTIDOS 3ª FECHA ZONA 1: Racing (Olavarría) vs Independiente (Tandil); Estrella (Bahía Blanca) vs Sarmiento (Coronel Suárez). ZONA 2: Ciudad de Saladillo vs Gimnasia (Pergamino); Hogar Social (Berisso) vs Juventud Unida (Cañuelas). INTERZONAL 1-2: Unión y Progreso (Tandil) vs Los Indios (Junín). ZONA 3: Ciudad de Campana vs Astillero Río Santiago (Ensenada); Sportivo Pilar vs Somisa (San Nicolás). ZONA 4: Defensores Unidos vs Atenas (La Plata); Defensores (Villa Ramallo) vs Colón (Chivilcoy). INTERZONAL 3-4: Regatas (San Nicolás) vs Independiente (Zárate).

Ciudad de Campana buscará esta noche su primera victoria del Torneo Provincial

