Ayer, como locales, cayeron 1-0 en un encuentro pendiente de la cuarta fecha del Torneo de Primera B de AFA. Mañana sábado jugarán como visitantes frente a Lanús. Luego de la victoria conseguida frente a Liniers el pasado domingo, las chicas de Puerto Nuevo llegaban con buenas expectativas al partido que tenían pendiente frente a Comunicaciones por la cuarta fecha del Torneo de Primera B de fútbol femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sin embargo, las Auriazules tuvieron una tarde para el olvido y terminaron perdiendo 1-0 frente a las Carteras. El encuentro, que se había suspendido dos veces, se disputó ayer en el estadio Carlos Vallejos, donde las dirigidas por Mario Giménez, a pesar de no tener su mejor tarde, demostraron ser superiores a su rival, pero no pudieron plasmarlo en el resultado. Encima, en el primer tiempo quedaron en desventaja y, a pesar de buscar el empate a lo largo de todo el segundo tiempo con diferentes variantes tácticas y posicionales, terminaron con las manos vacías. Para este cotejo, Puerto Nuevo alistó a Jacqueline Schmidt; Catrina Violaz Gómez (Micaela Monzón), Patricia Carballo, Daniela Polleri (María Rodríguez), Soledad Medina; Samanta Martín (Rocío Acosta), Marisa González, Manuela Cardozo, Marina González; Sabrina Obrine y Nancy Ríos. Con este resultado, las chicas Auriazules perdieron su invicto como local (le habían ganado a Defensa y Justicia y Liniers en esa condición) y cosechan ahora dos victorias, un empate y tres derrotas en seis presentaciones, sumando 7 puntos. El próximo compromiso para las dirigidas por Mario Giménez será mañana sábado frente a Lanús como visitantes por la 7ª fecha de esta Primera B que organiza la AFA.

Paso en falso. Las auriazules tropezaron frente a Las Carteras.





No pudo remontarlo. Puerto Nuevo quedó en desventaja en el primer tiempo y a pesar de los intentos, no logró llegar al empate en el ST.

#AFA #PrimeraB - Por el pendiente de la Fecha 4, en Campana jugaron Puerto Nuevo frente a Comunicaciones, fue triunfo del Cartero por 1 a 0. — Sólo Fútbol Femenino (@SoloFutbolFem) 28 de septiembre de 2017

Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo no pudieron con Comunicaciones

