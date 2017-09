ALCANZÓ A LOS LÍDERES Aprovechando que Aldosivi y Brown todavía no jugaron en esta fecha, el Violeta se ubicó con su victoria ante Sarmiento en lo más alto de la tabla junto a los equipos de Mar del Plata y Adrogué, todos con 6 unidades. El que anoche tenía la oportunidad de quedar en soledad en la cima del campeonato era el Los Andes de Sergio Rondina. Sin embargo, terminó 1-1 como local frente a Boca Unidos y ahora suma 5 puntos. En tanto, en el otro partido que se disputó ayer, Atlético Rafaela remontó una desventaja de dos goles e igualó 2-2 como visitante frente a Deportivo Riestra en un encuentro que se jugó en Estudiantes de Caseros. Esta tercera fecha continuará hoy con otros cinco cotejos: Almagro vs Independiente Rivadavia (15.30), Agropecuario vs Guillermo Brown de Puerto Madryn (16.00), Estudiantes de San Luis vs Deportivo Morón (17.00), Instituto vs Ferro Carril Oeste (17.05) y Santamarina vs Mitre de Santiago del Estero (20.30). Mañana domingo se jugarán tres partidos: Juventud Unida de Gualeguaychú vs Brown de Adrogué (15.00), San Martín de Tucumán vs Aldosivi (17.00) y Gimnasia de Jujuy vs Quilmes (17.00). Finalmente, la fecha se cerrará el lunes con el clásico Nueva Chicago vs All Boys (15.35). DOS SEMANAS DE DESCANSO Dado que en la próxima fecha quedará libre, el plantel de Villa Dálmine recién volverá a jugar por la quinta jornada del campeonato. Será el 15 de octubre, cuando enfrente como visitante a Gimnasia de Jujuy. Por eso, el cuerpo técnico licenció a los jugadores hasta el lunes, al tiempo que está buscando un equipo para realizar un amistoso el próximo viernes o sábado, con la intención de no perder ritmo futbolístico y seguir sumando minutos de juego. Con otra convincente actuación, Villa Dálmine venció 2-0 como local a Sarmiento de Junín, uno de los grandes candidatos al ascenso, y ratificó un arranque prometedor en juego y resultados. Ramiro López y Renso Pérez marcaron los goles Sarmiento fue uno de los rivales clásicos que tuvo Villa Dálmine en aquellas décadas de 1960 y 1970 en las que el Violeta se metió de lleno en el corazón de la ciudad. Y ayer fue también el rival con el que este Villa Dálmine versión 2017/18 se ganó a sus simpatizantes. Sí: la victoria 2-0 fue una confirmación para el equipo de Felipe De la Riva. Y una buena confirmación, porque ratificó lo que había mostrado en las primeras dos fechas, porque volvió a ganar como local y porque todo eso fue ante un rival de jerarquía, uno de los grandes candidatos al ascenso a Primera División. Fue 2-0, pero la realidad es que pudo haber goleado, porque después del segundo gol (furibundo remate de Renso Pérez), ganó confianza y volumen de juego, se le abrieron los espacios y contó con, al menos, cinco chances claras para convertir. Sin embargo, no le hicieron falta más goles, porque se defendió con acierto ante los embates de un Sarmiento limitado a enviar centros y centros desde los costados, lo que permitió que Fernando Alarcón se transforme en una de las grandes figuras del partido. Y si el Violeta no necesitó de más goles también se debió a una soberbia actuación del arquero Martín Perafan, quien respondió con mucha presencia cuando los de Junín tuvieron sus oportunidades. Por eso todo era satisfacción en Mitre y Puccini. Es que el simpatizante pudo apreciar un equipo que tuvo orden y respuestas cuando debió defender y que, sobre todo, demostró que al ritmo de Nicolás Sánchez, con los tándems Flores-Pérez y Sapetti-López por los costados más la movilidad de Burzio, tiene variantes para jugar y atacar. Quizás todavía le falte hacer entrar más en juego a Córdoba, es cierto, pero se trata justamente del último eslabón de la cadena. Tendrá tiempo (y tranquilidad) De la Riva para trabajar eso en los próximos días. Es que Villa Dálmine ahora quedará libre y recién volverá a jugar el 15 de octubre, cuando enfrente como visitante a Gimnasia de Jujuy por la quinta fecha. Será otra parada brava para el Violeta, pero este equipo ya mostró virtudes suficientes como para que sus simpatizantes se ilusionen con seguir sumando en este exigente Nacional B. EL PARTIDO Tal como se vislumbró en la semana, finalmente fue Sapetti quien reemplazó al suspendido Celaya, pasando Martinich a la zaga central junto a Alarcón. Después, los mismos nombres y la misma disposición táctica que en las primeras dos fechas. Y el juego comenzó con muchísima intensidad. Con Villa Dálmine tratando de plantarse en campo rival y asumir el control del balón y con Sarmiento respondiendo con una chance clarísima, porque el reloj no marcaba los dos minutos cuando un remate cruzado de Bazán fue desviado por Vidal en el segundo palo, obligando a una espectacular estirada de Perafan para evitar la apertura del marcador. Esa acción marcó lo que sería el arranque del encuentro. Porque así como el Violeta intentaba repetir lo hecho ante Boca Unidos y Quilmes, el elenco de Junín dejaba en claro que contaba con mucha velocidad y precisión para atacar los espacios. El ritmo se mantuvo en ese arranque intenso y los dos siguieron buscando con sus armas. El local se fue sintiendo más cómodo por la izquierda, saliendo con Sapetti, porque Sarmiento cuidaba más al trío Flores, Pérez y Burzio. Igualmente, una pelota de izquierda a derecha derivó en un remate de media distancia de Renso que desvió Vicentini estirándose contra su palo derecho. También de media distancia, aunque de pelota parada, volvió a inquietar el Verde, con un peligroso tiro libre de Etvenaux que salió apenas alto. Por eso minutos, el principal problema a resolver por De la Riva era la posición de Bazán, que flotaba entre Flores y Pérez y se transformaba en el conductor de la ofensiva juninense (Renso fue amonestado a los 20 minutos por una fuerte entrada al 10). Pero el primer golpe iba a ser del Violeta, a los 24 minutos. Un buen movimiento de Burzio por derecha desordenó a la defensa visitante y luego, en la continuidad del ataque, Gonzalo Papa volvió a insistir con meter la pelota al punto del penal, donde falló un defensor y apareció Ramiro López para controlar y definir bajo entre las piernas del arquero Vicentini. El gol no tranquilizó las agitadas aguas en las que transitaba el juego. De hecho, al minuto siguiente, Perafan se volvió a lucir arrojándose abajo contra su palo derecho para enviar al córner un cabezazo de Garnier. Los centros de Sarmiento desde la derecha, por donde fue creciendo Etvenaux, también se fueron convirtiendo en una preocupación para el fondo Violeta ante la inquietante presencia del grandote Boghossian. Igualmente, a los 34, Villa Dálmine contó con una oportunidad muy clara para aumentar, luego que Burzio aprovechara una falla de Landa y se escapara solo desde el círculo central. Sin embargo, el cordobés hizo un enganche de más, no aprovechó la compañía de Córdoba y la jugada se diluyó sin remate al arco. De allí al final del primer tiempo, el juego fue perdiendo vértigo, aunque no ritmo. El local pudo controlar mejor a Bazán (De la Riva le pidió a Sánchez que achique hacia ese sector) y, además, logró resolver también dos contragolpes que surgieron de pelotas paradas que no ejecutó con precisión. Por eso se fue al descanso en ventaja. Y a la vuelta al terreno de juego se encontró con dos cambios en Sarmiento: Vivani y Cacheiro ingresaron por Méndez y Vidal y, así, Quiroz armó una formación muy ofensivo que quedó sostenida por tres jugadores en su última línea. La respuesta Violeta fue abroquelarse en su campo para estudiar la propuesta del Verde y achicarle espacios. Sin embargo, el tablero lo sacudió Renso Pérez, quien capturó un rechazo de Landa y desde 30 metros sacó un tremendo remate que se colgó en el ángulo izquierdo de Vicentini para el delirio de todo Mitre y Puccini que, como en la primera fecha, volvió a gritar bien fuerte el "Olé, olé, Renso, Renso...". Las urgencias de Sarmiento crecieron exponencialmente y a pesar de ubicar mucha gente en ataque, no podía encontrar los espacios para lastimar al equipo de nuestra ciudad, que con el correr de los minutos también se animó a manejar el balón y a las triangulaciones, generando incluso una muy buena chance para aumentar después de una doble pared entre Sánchez y Córdoba, quien fue trabado al momento de definir. Y también lo tuvo Sánchez, después de una combinación por derecha en la que Flores llegó al fondo y le sirvió el centro atrás al "Cuca", quien no pudo vencer a Vicentini. Y a los 31 fue muy clara la que desperdició López, luego de un centro bajo de Renso Pérez que lo dejó de frente al gol. Por entonces, Sarmiento iba, pero todo lo que generaba eran tiros de esquina que no terminaban de provocar peligro. Recién a los 33 minutos, un cabezazo de Farré fue salvado por una gran estirada de Perafan en la única bola que no rechazó Alarcón, de gran partido. Quedó claro entonces que el Violeta debía definirlo, algo que pudo haber logrado Giordana cuando corrió solo desde la mitad de la cancha, pero dudó mucho de cara a Vicentini y fue "comido" de atrás por un defensor. El propio Giordana volvió a tenerlo a los 37, pero su zurdazo no tuvo convicción. Así, los nervios de los simpatizantes de Campana eran por lo que el equipo desperdiciaba ante todos los espacios que concedían los de Junín, mientras De la Riva se desesperaba por tratar de que sus jugadores no se desordenaran ni perdieran intensidad. El reloj fue aliado y a pesar de que tampoco Jourdan pudo liquidar su chance, el festejo fue todo Violeta. Y de su gente, que disfrutó otra vez de este equipo que, ante uno de los grandes candidatos de la divisional, confirmó un arranque que ilusiona. Por los resultados y por el juego. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (2): Martín Perafán; Franco Flores, Fernando Alarcón, Marcos Martinich, Leandro Sapetti; Renso Pérez, Gonzalo Papa, Ramiro López; Nicolás Sánchez; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Sebastián Blázquez, Cristian González, Federico Recalde, Horacio Falcón, Federico Jourdan, Francisco Nouet y Santiago Giordana. SARMIENTO (0): Manuel Vicentini; Maximiliano Méndez, Javier Capelli, Lucas Landa, Ramiro Arias; Iván Etvenaux, Guillermo Farré, Yamil Garnier, Gonzalo Bazán; Patricio Vidal y Joaquín Boghossian. DT: Fernando Quiroz. SUPLENTES: Pablo Fernández, Matías Sarulyte, Fermín Antonini, Nicolás Rinaldi, Joaquín Vivani, Ignacio Cacheiro y Héctor Cuevas. GOLES: PT 24m Ramiro López (VD). ST 5m Renso Pérez (VD). CAMBIOS: ST Vivani x Méndez (S) y Cacheiro x Vidal (S); 19m Cuevas x Bazán (S); 26m Giordana x Córdoba (VD); 33m Recalde x Sánchez (VD); 38m Jourdan x Burzio (VD). AMONESTADOS: Pérez (VD); Landa y Capelli (S). CANCHA: Villa Dálmine. ARBITRO: Héctor Paletta.

Gonzalo Papa y Ramiro López corren a abrazar a Renso Pérez. el 8 convirtió un golazo desde 35 metros.





DELICIOSO. EL CAÑO DE NICOLÁS SÁNCHEZ A IVÁN ETVENAUX, CUANDO EL VIOLETA SE FLOREABA EN EL SEGUNDO TIEMPO Y SU GENTE SE ANIMABA AL "OLE....".





LA APERTURA DEL MARCADOR. RAMIRO LÓPEZ RECIBIÓ DE PAPA Y DEFINIÓ BAJO ENTRE LAS PIERNAS DEL ARQUERO.

