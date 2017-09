El Auriazul lleva su invicto a Pilar, donde enfrentará desde las 15.30 horas al Rayo Rojo por la quinta fecha del campeonato. Por la quinta fecha del campeonato de la Primera D, Puerto Nuevo enfrentará esta tarde como visitante a Muñiz en un encuentro que se disputará desde las 15.30 horas en el estadio municipal de Pilar con arbitraje de Alejandro Porticella. Para el Auriazul será la oportunidad de extender su buen arranque. Hasta el momento está invicto, con una victoria (Deportivo Paraguayo) y tres empates (Central Ballester, Yupanqui y Lamadrid) en sus primeras cuatro presentaciones. Para este encuentro, el DT Carlos Hernández volvería a repetir la alineación titular. Sería la tercera vez consecutiva que repita los mismos 11 nombres y con apenas un cambio respecto al debut (cuando, por suspensión, no pudo estar Kevin Redondo) De esta manera, Puerto Nuevo formaría esta tarde con Rodrigo Ponce De León; Tadeo MacIntyre, Raúl Colombo, Paulo Boumerá, Sergio Robles; Nicolás Rodríguez, Kevin Redondo, Maximiliano Díaz, Pablo Sosa; Michel Bustamante y Germán Águila. Por su parte, Muñiz todavía no ha podido ganar en lo que va de la temporada: suma dos empates (Claypole y Yupanqui, ambos como local) y dos derrotas (Central Ballester y Deportivo Paraguayo, ambas como visitante). Por eso, con apenas dos puntos se ubica en la anteúltima posición del campeonato, sólo por encima de Argentino de Rosario, que perdió sus cuatro encuentros. Y para intentar cortar esta racha negativa, la dupla Marcelo Laguilhon y Alberto Insaurralde realizará seis modificaciones en la formación titular y sólo una de ellas es obligada (Diego Garbero fue expulsado ante Deportivo Paraguayo). Incluso, los entrenadores decidieron hasta cambiar a su arquero (ingresa Franco Ponassi por Ignacio Díaz Peyrous). Entonces, Muñiz formaría hoy con: Franco Ponassi; Hernán Cardozo, Francisco Malich, Braian Chaparro y Brian Torres; Oscar Fernández, Maximiliano Ramasco y Michel Dell Arciprett; Jhomar Molina Guerra, Lionel Noumbi y Gabriel Díaz. SE PRENDE ARGENTINO (M) Luego de iniciar el campeonato con derrota, Argentino de Merlo (que este año descendió de la Primera C) se está recuperando fecha tras fecha y ayer, en la apertura de esta quinta jornada, superó 1-0 a Deportivo Paraguayo y, de esa manera, alcanzó a Lamadrid en lo más alto de la tabla de posiciones con 10 unidades. Ayer, además, se jugaron otros dos encuentros de esta quinta fecha: Claypole le ganó 2-1 como visitante a Juventud Unida, mientras que Lugano y Yupanqui igualaron sin goles. Para hoy están programados cuatro cotejos: Victoriano Arenas vs Central Ballester (11.00), Lamadrid vs Real Pilar (15.30), Argentino de Rosario vs Centro Español (15.30) y Muñiz vs Puerto Nuevo (15.30). La fecha se cerrará mañana con el duelo entre Atlas y Liniers.

CARTAS OFENSIVAS. GERMAN AGUILA, MICHEL BUSTAMANTE Y NICOLÁS RODRÍGUEZ, LOS TRES PRINCIPALES HOMBRES DEL ATAQUE AURIAZUL. PUERTO NUEVO vs MUÑIZ: EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 42. En 41 partidos, Puerto Nuevo ganó 16 veces, mientras que Muñiz logró 13 victorias. Empataron en 12 oportunidades. El cuadro Auriazul marcó 58 goles, en tanto que el "Rayo Rojo" convirtió 50. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 21 partidos, Puerto Nuevo ganó 6 (30 goles); Muñiz ganó 9 (30 goles). Empataron 6 veces COMO LOCAL MUÑIZ. En 20 encuentros, Puerto Nuevo ganó 10 (28 goles); Muñiz venció en 4 oportunidades (20 goles) y empataron 6 partidos. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL. Fue el martes 2 de mayo de 2017, por la 24ª fecha de la Primera D 2016/17: PUERTO NUEVO 0 - MUÑIZ 1. Gol de Maximiliano Gallardo. Arbitraje de Edgardo Kopanchuk. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE. Se jugó el domingo 23 de octubre de 2016, por la 9ª fecha de la Primera D 2016/17: MUÑIZ 1 - PUERTO NUEVO 3. Goles de Christian Rizza para el local y de Franco Colliard (2) y Michel Bustamante para el Portuario. APOSTILLAS: Como local, Puerto Nuevo acumula ocho juegos sin triunfos con 3 empates y 5 derrotas, las últimas dos de manera consecutivas. La última victoria en esta condición se remonta al sábado 28 de febrero de 2004 por la 18ª fecha de la Primera D 2004/05, cuando se impuso por 2 a 0 con goles de Diego Krum. MÁXIMOS GOLEADORES PUERTO NUEVO: Juan Carlos Suárez (5), Diego Krum (4), Nolberto Miño (3), Ramón Carelli (2), Roque Cabezas (2), Cristian Pérez (2), Gastón Herling (2), Marcelo Pasquet (2), Orlando Sosa (2), Gerardo Riva (2) y Franco Colliard (2). MÁXIMOS GOLEADORES MUÑIZ: Quintana (3), Pablo Motos (3), González (2), M. Orozco (2), Cubillas (2), Maimo (2), Jonathan Miranda (2), Sergio Alvarez (2) y Brian Torres (2). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL TRIUNFO VISITANTE DE 1986 Fue el sábado 2 de agosto, por la 4ª fecha de la Primera C 1986/87: MUÑIZ 1 - PUERTO NUEVO 2 MUÑIZ (1): Langone; Jaqué, Peñales, Andrade y Gómez; Rolón, Sánchez y Cevallos; Di Salvo, Castillo y Cubillas. DT: Salvi. PUERTO NUEVO (2): Ismael Prado; Horacio Forgione, Oscar Rodríguez, Edgardo Azcurra y Ramón Antúnez; Ramón Carelli, Florencio Espíndola (Walter Montani) y Ángel Azcurra; Hugo Yedro, Carlos Gómez y Dicharze. DT: Mario Roberto De Luca. GOLES: PT 30m Carelli (PI). ST 3m Cubillas de penal (M) y 28m Ángel Azcurra (PI) CANCHA: Muñiz. ARBITRO: Aldo Bisutti.

Primera D:

Puerto Nuevo visita a Muñiz para seguir sumando

