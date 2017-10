La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 30/sep/2017 ”El comercio local necesita oxigeno fiscal para que no sigan bajando persianas”







Los candidatos a Concejales Alejo Sarna y Carla Navazzotti, además sostuvieron que "Unidad Ciudadana es la única propuesta electoral para frenar la asfixia fiscal que desde el Municipio se le esta implantando a los comerciantes y a los vecinos en general". Alejo Sarna y Carla Navazzotti, candidatos a Concejales de Vamos Campana en Unidad Ciudadana sostuvieron que "Las políticas macro económicas que se están implementando hace más de un año y medio generaron una merma en el consumo que afecto directamente al comercio local. Tarifazos, devaluación y apertura de las importaciones son algunas de las medidas que llevaron a una detracción del consumo y consecuentemente de las ventas. Frente a este panorama, desde el municipio se ha llevado adelante un fuerte aumento de las tasas no ha hecho otra cosa más que profundizar la crisis que a muchos comerciantes locales le significó cerrar sus negocios". "En este sentido, desde Vamos Campana en Unidad Ciudadana creemos que es necesario que, en momentos en donde la economía muestra signos de debilidad, el Estado debe resignar recursos fiscales a cambio del sostenimiento de la economía en general y de la preservación del empleo como principal eje ordenador de la economía y la sociedad" señalaron los candidatos a Concejales. Además, argumentaron que "Ante esta difícil coyuntura, el comercio local necesita oxigeno fiscal para que no sigan bajando las persianas. Particularmente, la revisión de la tasa de seguridad e higiene es fundamental si queremos que nuestros comerciantes sigan manteniendo sus negocios abiertos y sigan preservándose como importantes fuentes de empleo, en un contexto en donde la perdida de los puestos de trabajo ha crecido" Para finalizar, Alejo Sarna y Carla Navazzotti afirmaron que "Unidad Ciudadana es la única propuesta electoral para frenar la asfixia fiscal que desde el Municipio se le está implantando a los comerciantes y a los vecinos en general. Tenemos un fuerte compromiso con el cuidado del comercio local, porque garantizan la buena salud de la economía regional, generando empleo y recursos para nuestro municipio".



