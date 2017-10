La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 30/sep/2017 Denuncian maniobras para tercerizar parte de la recaudación tributaria







Desde la UV Más Campana, liderada por Axel Cantlon, junto a su equipo económico, Guillermo Cozzo y Alexis Twyford mostraron una gran preocupación por el llamado de Licitación Pública 02/2017 para la contratación de un "servicio de asistencia técnica para fortalecer el sistema tributario" "No podemos creer que el municipio necesite contratar este tipo de servicios" comenzaron. "No podemos más que rechazar este tipo de maniobras, es un cambio de figuritas, sacaron a GMS contratada por la gestión Giroldi y quieren poner un nuevo prestador. No cambió nada. Ni siquiera establecen un presupuesto oficial para el servicio, pretenden pagar una comisión sobre el aumento de la recaudación, con una forma de cálculo polémica. Esto puede generar honorarios astronómicos para el prestador, que los pagaremos todos los campanenses", anunciaron los contadores Cozzo y Twiford junto con el referente de UV Más Campana, Axel Cantlón. "La Secretaría de Hacienda, con su errática dirección, vienen deteriorando la calidad de sus servicios, perdieron o apartaron recursos. La ciudad de Campana y la planta de empleados municipales tiene excelentes profesionales y recursos humanos, con una buena dirección este servicio que quieren contratar puede ser prestado internamente por la planta municipal, sin necesidad de recurrir a terceros", expresó Cantlón. "Se nos ocurren muchas preguntas, algunas de las cuales nos gustaría que fueran respondidas por el oficialismo: ¿La Secretaría de Hacienda no tiene la capacidad de manejar el sistema tributario y crear un departamento de fiscalización municipal?, ¿No redactaron nuevas Ordenanzas Fiscales e Impositivas para hacer el sistema más simple, y ahora necesitan ayuda para mantenerlo?, ¿Los honorarios por este servicio no tienen un techo?, ¿En un entorno inflacionario, la recaudación nominal va a aumentar por el simple paso del tiempo, piensan pagar una comisión por eso?, ¿Qué sucede si la recaudación aumenta por una ordenanza municipal que aumente las alícuotas de las tasas municipales?, ¿Que opinará Sergio Roses - gran crítico de GMS - sobre esta contratación?, ¿Ahora porque lo hace Cambiemos está bien?, ¿A Cazador y Rainieri - otros críticos de GMS - los dejaran opinar al respecto?", alternaron Guillermo Cozzo y Alexis Twyford. Axel Cantlón concluyó la nota diciendo: "¿Podrán responder sólo una de estas preguntas?"

Guillermo Cozzo, Alexis Twiford y Axel Cantlón denuncian maniobras para la contratación de una empresa para tercerizar parte de la recaudación tributaria; muy similar a las funciones de GMS durante la gestión anterior



Denuncian maniobras para tercerizar parte de la recaudación tributaria

