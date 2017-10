La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 30/sep/2017 Educación

Por José Abel Perdomo











José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) presentó una reforma educativa sólo para las escuelas públicas de gestión estatal, con el pomposo nombre de "Secundaria del futuro" y lo hizo mediante un confuso power-point, que contiene algunas certezas y muchísimas dudas. Como era de esperar, la reacción de gran parte de la comunidad educativa fue instantánea y por varios motivos. En primer lugar y dada su importancia, toda reforma educativa debe estar precedida por un amplio debate de todos los sectores involucrados que, como es obvio, incluya a alumnos padres y docentes y que sea un verdadero debate que logre el más amplio consenso posible y no una mera escucha de posiciones. Esta propuesta sólo cuenta con el aval del sector de "especialistas" gubernamentales. Esta renuencia al debate, propia de un estado de excepción y no de un estado con plena vida democrática, se ve reflejada en lo dicho por el ministro Marcos Peña de que "Los chicos son chicos, no pueden decidir", desconociendo que en nuestro país, desde los 16 años, los jóvenes, "chicos" para el ministro, pueden decidir sobre quienes nos gobiernan. Habitualmente escuchamos por todos los medios que los egresados del secundario tienen serias falencias en matemáticas, lengua, etc., sin embargo la reforma elimina las materias del último año para mandar a los alumnos a que hagan "prácticas educativas" en empresas u ongs tal como las conocidas pasantías de casi nula eficacia, aunque es muy probable que los coordinadores necesarios cuesten menos que los profesores del último año que se eliminan. Subyace en este proyecto la idea habitual de culpabilizar a las víctimas. Como se siguen destruyendo puestos de trabajo en mayor medida que los que se crean, la culpa es de los argentinos que carecen de una empleabilidad adecuada cuando se sabe que las empresas toman trabajadores solamente cuando los necesitan y si tienen la instrucción deseada están en mejores condiciones de conseguir trabajo respecto del que no la tiene porque les ahorran el costo de instruirlos de acuerdo a sus necesidades. La desocupación es consecuencia exclusiva de la política económica. No se crean nuevos puestos de trabajo por la calidad de los postulantes. Aunque esta reforma abarque solamente a la CABA, seguramente es un globo de ensayo para ver si pasa para luego de las elecciones extenderlo a todo el país. Cabe recordar lo que escribió Haim Girot, sobreviviente de Auschwitz. "Soy sobreviviente de un campo de concentración. Mis ojos vieron cosas que ninguna persona debería presenciar. Cámaras de gas construidas por ingenieros de verdad. Niños envenenados por médicos. Infantes muertos por enfermeras diplomadas. Mujeres y bebés asesinados por egresados secundarios y universitarios. Por eso desconfío mucho de la educación. Mi pedido es: ayude a sus alumnos a ser humanos. Sus esfuerzos nunca deben producir monstruos eruditos o psicópatas educados. La lectura, la escritura, la ortografía, la historia y la aritmética sólo son importantes si sirven para que nuestros alumnos sean más humanos." Esta columna se sigue preguntando ¿Dónde está Santiago Maldonado?.

