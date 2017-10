La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 30/sep/2017 La cocina de la abuela Berta

Piden pan y… les doy

Por Berta Chudnobsky











Berta Chudnobsky

Pan de manteca





Pan de centeno

¿Hay algo más tentador que el aroma del pan caliente? Estamos en la época màs linda para hacer panes. Hacer emparedados con fiambres, quesos o carnes para llevar al patio, al sol, al parque disfrutando del aire libre y en familia es un placer. Aquí les dejo dos recetes que no fallan. Los panes de centeno son antiquísimos, pero hoy se les suma el reconocimiento del valor nutritivo de este cereal. Ideal para acompañar una tabla de quesos y fiambres. Recuerden el secreto disolver la levadura con liquido tibio, dejar leudar y sobar bien la levadura es un hongo para "despertarlo" el líquido no debe estar ni frío ni muy caliente porque no leuda ni la sal tocarla ni colocarla junta por el mismo motivo, al abrir el paquete debe tener el color y aroma que lo caracteriza si está más oscuro o con olor muy fuerte esta vencida, conviene controlar la fecha en el paquete o comprar suelto en la panadería del barrio. Pan de manteca Ingredientes - 80grs de levadura prensada. - 1litro. de leche tibia. (algo mas por las dudas) - 1 cucharada de azúcar. - 2 kilos de harina.000 - 40 grs de sal. - 200grs de manteca blanda. - huevo (o manteca fundida). PARA PINTAR - moldes de budín medianos (Nº4). 6 Preparación - Disolver la levadura en un poco de leche tibia con el azúcar. Reservar. - Mezclar la harina con la sal. Sumar el resto de la leche y el fermento de levadura. Amasar hasta obtener una masa lisa y elástica. Incorporar la manteca blanda y amasar. Dejarla descansar, tapada, en un sitio cálido, hasta que duplique su volumen. Bajar la masa y formar 6 piezas - Colocarlas en los moldes y dejarlas leudar hasta que dupliquen el volumen - Pintarlas con huevo o manteca fundida y cocinar en horno precalentado en moderado fuerte (180º), unos 30 minutos. Dejar enfriar. - Los moldes pueden ser los tradicionales de budín o los descartables que vienen de varias medidas( ah se pueden volver a usar si no los corta) - Se pueden frizar o guardar envueltos una vez frios en la heladera Pan de centeno Ingredientes - 45grs. de levadura prensada. - ½ litro de agua tibia. - 600grs. y extra de harina de trigo. - 400grs. de harina de centeno. - 20grs.sal. - 8 cucharadas de miel. - 2 cucharadas extracto de malta Preparación - Disolver la levadura en un poco de agua tibia. Reservar - Mezclar las harinas con la sal. Incorporar el resto de agua, la miel, el extracto de malta y el fermento de levadura. Amasar hasta obtener una masa lisa y elástica. Dejarla descansar (tapada) en un lugar cálido hasta que duplique el volumen - Bajar la masa (desgasificar) y formar 4 bollos. Dejarlos reposar en una placa para horno hasta que dupliquen el volumen - Espolvorearlos con harina y hacerles 2 cortes en cruz en la superficie, con un cuchillo filoso, de 2 mm de profundidad (sin desgarrar ni aplastar la masa) - Cocinar 20 minutos en horno precalentado muy caliente (210º), con un recipiente con agua en el piso del horno. Retirar el agua y cocinar entre 12 y 15 minutos más - Retirar y dejar enfriar. Berta Chudnobsky / www.abuelaberta.com / berta@tizaymouse.com

