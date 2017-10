La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 30/sep/2017 El Historial:

Puerto Nuevo Vs. Muñiz

Por Gustavo Belsué









ENCUENTRO Nº 42. En 41 partidos, Puerto Nuevo ganó 16 veces, mientras que Muñiz logró 13 victorias. Empataron en 12 oportunidades. El cuadro Auriazul marcó 58 goles, en tanto que el "Rayo Rojo" convirtió 50. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 21 partidos, Puerto Nuevo ganó 6 (30 goles); Muñiz ganó 9 (30 goles). Empataron 6 veces COMO LOCAL MUÑIZ. En 20 encuentros, Puerto Nuevo ganó 10 (28 goles); Muñiz venció en 4 oportunidades (20 goles) y empataron 6 partidos. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL. Fue el martes 2 de mayo de 2017, por la 24ª fecha de la Primera D 2016/17: PUERTO NUEVO 0 - MUÑIZ 1. Gol de Maximiliano Gallardo. Arbitraje de Edgardo Kopanchuk. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE. Se jugó el domingo 23 de octubre de 2016, por la 9ª fecha de la Primera D 2016/17: MUÑIZ 1 - PUERTO NUEVO 3. Goles de Christian Rizza para el local y de Franco Colliard (2) y Michel Bustamante para el Portuario. APOSTILLAS: Como local, Puerto Nuevo acumula ocho juegos sin triunfos con 3 empates y 5 derrotas, las últimas dos de manera consecutivas. La última victoria en esta condición se remonta al sábado 28 de febrero de 2004 por la 18ª fecha de la Primera D 2004/05, cuando se impuso por 2 a 0 con goles de Diego Krum. MÁXIMOS GOLEADORES PUERTO NUEVO: Juan Carlos Suárez (5), Diego Krum (4), Nolberto Miño (3), Ramón Carelli (2), Roque Cabezas (2), Cristian Pérez (2), Gastón Herling (2), Marcelo Pasquet (2), Orlando Sosa (2), Gerardo Riva (2) y Franco Colliard (2). MÁXIMOS GOLEADORES MUÑIZ: Quintana (3), Pablo Motos (3), González (2), M. Orozco (2), Cubillas (2), Maimo (2), Jonathan Miranda (2), Sergio Alvarez (2) y Brian Torres (2). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL TRIUNFO VISITANTE DE 1986 Fue el sábado 2 de agosto, por la 4ª fecha de la Primera C 1986/87: MUÑIZ 1 - PUERTO NUEVO 2 MUÑIZ (1): Langone; Jaqué, Peñales, Andrade y Gómez; Rolón, Sánchez y Cevallos; Di Salvo, Castillo y Cubillas. DT: Salvi. PUERTO NUEVO (2): Ismael Prado; Horacio Forgione, Oscar Rodríguez, Edgardo Azcurra y Ramón Antúnez; Ramón Carelli, Florencio Espíndola (Walter Montani) y Ángel Azcurra; Hugo Yedro, Carlos Gómez y Dicharze. DT: Mario Roberto De Luca. GOLES: PT 30m Carelli (PI). ST 3m Cubillas de penal (M) y 28m Ángel Azcurra (PI) CANCHA: Muñiz. ARBITRO: Aldo Bisutti.

