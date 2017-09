Hoy desde las 12.30 comienza la Categoría Sub 13 y a continuación lo harán la Sub 15, Sub 17, Sub 19 y Sub 21 versus Club Deportivo Berazategui.

Mañana domingo desde las 12.30 se dará comienzo conla categoría Sub 15 y luego jugarán la Sub 17, Sub 19 y Sub 21 versus Benito Quinquela Martín, también de Berazategui.

Acompañemos a nuestros chicos que buscan la posibilidad de ascender de categoría.

Los esperamos como siempre en el Gimnasio de la Escuela Nº 9 sito en Berutti 75 de nuestra ciudad. Vamos Unión!!!