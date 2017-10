Una emergencia en la refinería de Axion alarmó a toda la ciudad

UN PRIMER PLANO DE LA INTENSA ACTIVIDAD QUE MOSTRÓ AYER LA ANTORCHA DE AXION.





La altura del fuego de la antorcha, el humo negro y la orden de evacuación en la planta hicieron temer lo peor. El problema se habría debido a un corto súbito en el suministro eléctrico. La empresa informó que no hubo trabajadores lesionados. La ciudad se vio alarmada este sábado por la mañana debido a una situación de emergencia sucedida dentro de la refinería de Axion energy, un hecho que tuvo en vilo a la comunidad y que dispara interrogantes sobre las condiciones en las que opera la planta de combustibles. Los primeros reportes de que algo fuera de lo común estaba pasando en la refinería comenzaron a circular a partir de las 8:30. Las llamadas telefónicas y audios de Whastapp de trabajadores y familiares indicaban que el personal había recibido la orden de evacuar la planta a causa de un fallo en el suministro de energía. La simbólica llama, que fluctúa en intensidad día a día dependiendo de su actividad, se elevó muchísimo sobre su promedio, expulsando un intimidante humo negro. Mientras tanto, los trabajadores seguían la evolución del problema desde el perímetro de la fábrica. Cerca de las 11 horas, Axion energy emitió un comunicado oficial en el que definió el problema como "la parada de algunas unidades". "Por ello se pudieron observar mayores niveles de antorcha", señaló la compañía. Remarcó asimismo que el personal operativo estaba "a cargo de la situación" la cual "se resolvió (…) en el curso de la mañana". "No hubo personal lesionado ni daños a las instalaciones", afirmó la empresa. Pero era tarde para evitar que el pánico se extendiera por todos los rincones de la ciudad, incluso a pesar de que el riesgo podía haber sido magnificado por las advertencias que se viralizaban a través de Whastapp y las redes sociales de supuestos conocedores de la refinería. Una de las que más esparció sí pudo ser identificada: pertenecía al secretario general de gremio del personal jerárquico químico, Roberto Gobarán, quien aseguró que el escenario era "catastrófico". "Siempre que evaluamos los sistemas de seguridad el evento de quedarse sin energía en plantas como esta es catastrófico, impensado", sostuvo el gremialista, que estuvo trabajando en refinerías de Argentina, Brasil y Venezuela. Sin embargo, La Auténtica Defensa contactó a un especialista en refinerías quien señaló que "si uno diseña mal la planta, un evento de falla de energía puede ser catastrófico, pero si la planta está bien diseñada, no". "Es el evento más grande que tiene que aliviar la antorcha, pero no es catastrófico de ninguna manera. Se pierde un montón de plata y si está bien diseñada la antorcha, no pasa nada", explicó. Sin embargo, la fuente (que no quiso que su nombre fuese mencionado) reconoció que la refinería de Campana posee "un problema" de diseño "bastante complicado", sin precisarlo. La empresa no mencionó en su comunicado las causas del evento. Representantes del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Defensa Civil acudieron a la refinería, donde se les informó -según pudo saber LAD- que el problema del suministro eléctrico se había originado en Transba (la distribuidora provincial) y que las instalaciones no se encontraban funcionando, por lo que los gases remanentes del proceso se derivaron a la antorcha por seguridad. El personal estatal llevó a cabo una evaluación del humo producido que resultó estar por fuera del parámetro, registrando una infracción. Bomberos Voluntarios de Campana se movilizaron hasta las cercanías de la planta, pero sus servicios no llegaron a ser requeridos. El Municipio recibió durante toda la jornada alrededor de 10 llamados de vecinos reclamando por fuertes olores en Perón y Larrabure y Mitre y Viamonte. Hubo versiones de personas con los ojos y las vías respetarías irritadas. Ninguna entidad dio a conocer qué clase de gases se quemaron en la llama durante el tiempo que duro la emergencia. En diálogo con este medio, el líder del sindicato petrolero, Pedro Milla, destacó que el desempeñó de los trabajadores "estuvo a la altura de las circunstancias" y que en todo momento se hayan seguido los procedimientos. Desde el Municipio comentaron que esperan poder reunirse con algún ejecutivo de alto nivel de Axion energy en la semana para que dé precisiones de lo ocurrido ayer y despeje dudas acerca de su grado de peligrosidad.

UNA IMAGEN PANORÁMICA DE LA DENSA COLUMNA DE HUMO QUE EMANABA AYER LA ANTORCHA DE LA REFINERÍA.





LOS OPERARIOS DESALOJADOS DE LA PLANTA INDUSTRIAL, ESPERANDO AFUERA Y, DE FONDO, LA COLUMNA DE INTENSO HUMO QUE EMANABA EL CATALÍTICO DE LA REFINERÍA.





EL INCIDENTE SE HABRÍA GENERADO POR UN PROBLEMA DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO Y LOS GASES REMANENTES FUERON DERIVADOS A LA ANTORCHA POR SEGURIDAD. BOMBEROS, DEFENSA CIVIL Y OPDS SE HICIERON PRESENTES. [VIDEO] Momentos de tensión: La antorcha de Axion preocupa a la población. Está bajo control. Defen.. https://t.co/G87D9cGjzI #Alertas — Campana INFO (@CampanaInfo1) 1 de octubre de 2017 #DATO Axion: Confirman corte general de energía y parada de planta. Sin riesgos de explosión y/o incendio. Permanecerá alta la antorcha pic.twitter.com/RCIuUwcdsk — Fernando Andrioli (@frandrioli) 30 de septiembre de 2017 #Dato Corte de energía general en Refineria Axion. La planta entró en emergencia. Defensa civil y Bomberos en alerta preventivamente. pic.twitter.com/Ts6VTkith6 — Fernando Andrioli (@frandrioli) 30 de septiembre de 2017 #Ahora emergencia en planta Axion? Procedimiento en curso. Personal en punto de reunión y bomberos preparados. Simulacro? Hermetismo pic.twitter.com/RW9CukZMN1 — Fernando Andrioli (@frandrioli) 30 de septiembre de 2017 #Dato por la situación de Axion que preocupa a la población. Está bajo control. Defensa Civil, Medio Ambiente y OPDS ingresan a planta pic.twitter.com/2msMAKjYNO — Daniel Trila (@dantrila) 30 de septiembre de 2017

Una emergencia en la refinería de Axion alarmó a toda la ciudad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: