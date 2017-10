Ocurrió el viernes por la tarde. Afortunadamente no hubo heridos. La Policía está investigando el hecho. Una persona atacó a tiros el frente de la sucursal de correos Oca de calle Güemes el viernes en horas de la tarde. Por fortuna, los disparos no llegaron a herir a ningún empleado, cliente o transeúnte. El atacante, que se movilizaba en un automóvil Volkswagen Fox, huyo del lugar. El hecho todavía se está investigando. Al lugar acudieron efectivos del Comando Patrulla, mientras que Policía Científica llevó a cabo el peritaje correspondiente. No trascendieron indicios de lo que pudo hacer motivado la violenta agresión ni a quien estaba dirigida.

Imagen ilustrativa. Foto: Google Street View.



Balearon la sucursal de correos Oca

