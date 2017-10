LAMADRID VOLVIÓ A LA VICTORIA El Carcelero es líder tras su triunfo sobre Real Pilar. La próxima fecha se juega entre martes y miércoles. El líder de la Primera D es Lamadrid, que ayer consiguió su cuarta victoria en cinco presentaciones al superar 1-0 como local a Real Pilar. De esta manera, llegó a los 13 puntos (el único partido que no ganó fue el 0-0 ante Puerto Nuevo) y sigue sin recibir goles en lo que va de la temporada. Como escolta se ubica Central Ballester, que trepó hasta los 11 puntos gracias a su triunfo 2-1 como visitante sobre Victoriano Arenas. Mientras que en el tercer escalón aparece Argentino de Merlo, próximo rival de Puerto Nuevo, que el viernes le había ganado 1-0 a Deportivo Paraguayo. Esta quinta fecha de la Primera D también arrojó los siguientes resultados: Juventud Unida 1-2 Claypole; Lugano 0-0 Yupanqui; y Argentino (R) 2-1 Centro Español. La jornada se cerrará hoy con el choque entre Liniers En tanto, la sexta fecha del campeonato se jugará "entre semana". El martes se enfrentarán Yupanqui vs Victoriano Arenas y Central Ballester vs Juventud Unida. Y el miércoles se medirán: Muñiz vs Lamadrid; Puerto Nuevo vs Argentino de Merlo; Deportivo Paraguayo vs Lugano; Claypole vs Liniers; Atlas vs Argentino de Rosario; y Centro Español vs Real Pilar. Como visitante, el Auriazul se impuso 2-1 con un doblete del juvenil Germán Águila. De esta manera, estiró su invicto a cinco partidos y quedó en la 4ª posición con 9 puntos. El miércoles a las 15.30 recibe al 3º, Argentino de Merlo. Un paso muy grande e importante dio Puerto Nuevo ayer en Pilar, donde venció 2-1 como visitante a Muñiz por la quinta fecha del campeonato de la Primera D. Es que el equipo Auriazul no sólo estiró su arranque invicto y consiguió su segunda victoria de la temporada, sino que además se nutrió de una inyección de confianza clave para afrontar lo que se le viene y en el marco de la posición que se ha ganado. Es que los dirigidos por Carlos Hernández, sin grandes modificaciones en el plantel respecto a la irregular campaña anterior, se han ubicado en el amanecer de este nuevo torneo en una expectante cuarta posición y ahora esperan en el Carlos Vallejos al conjunto que marcha tercero, Argentino de Merlo, recientemente descendido de la Primera C. Así, una derrota o un empate ayer en el Estadio Municipal de Pilar habría dejado a Puerto Nuevo algo retrasado en la lucha grande. Sin embargo, los tres puntos cosechados a partir del doblete marcado por el juvenil Germán Águila, le permiten estar a tiro del líder Lamadrid y llegar con tranquilidad al choque frente al equipo de Merlo Norte. Ante Muñiz, el Auriazul presentó dos variantes en su formación titular: tras cumplir una suspensión de cinco partidos, Antoni Rodríguez ingresó como lateral izquierdo en reemplazo de Sergio Robles, mientras que Octavio Ábalos ocupó el lugar de Nicolás Rodríguez como volante ofensivo por derecha. Y ambos jugadores terminaron siendo claves en el desarrollo del encuentro. Rodríguez porque debió mudarse como marcador central a los 38 minutos del primer tiempo por la lesión de Raúl Colombo (esguince de rodilla), quien fue suplantado por Pablo Godoy, a quien Hernández paró como lateral izquierdo a pesar de las características ofensivas del ex Defensores de La Esperanza. "Necesitaba un hombre de experiencia que supiera jugar este tipo de partidos. Y Pablo lo hizo muy bien, con mucho oficio", explicó el "Bocha" tras el encuentro en diálogo con La Auténtica Defensa. En tanto, Ábalos fue vital para la gestación de las dos conquistas de Puerto Nuevo. Ambas jugadas lo tuvieron como protagonista por derecha junto a Tadeo MacIntyre y derivaron en sendas conversiones de Águila, a los 5 minutos de la primera parte y al minuto de juego del complemento. "A Octavio lo conozco y siempre lo tuvimos en cuenta, más allá que en algunos encuentros no jugó. Como sabíamos que veníamos a una cancha muy ancha, quisimos aprovechar los costados con su velocidad", detalló Hernández al respecto. "Nico (Rodríguez) venía jugando muy bien, pero a veces hay que probar variantes y cosas distintas", agregó. Pero el triunfo "Portuario" tiene también otros argumentos. Porque en un terreno de juego muy duro, con el piso desparejo, se dio un encuentro trabado, muy intenso y peleado, donde Redondo y Díaz debieron trajinar y mucho; en el que Michel Bustamante también se sumó a la disputa; y en el que Águila hizo un gran desgaste para pelear con los defensores locales y ser el primero en defender la victoria. "Germán sigue creciendo y convirtiendo, lo que es importante para él y para nosotros. Terminó muy cargado por el desgaste que hizo y por eso tuvimos que reemplazarlo en los diez minutos finales", marcó el entrenador. Muñiz, por su parte, colaboró en cierto modo para que el Auriazul sostuviera la diferencia. Es que mostró muchas imprecisiones para generar juego y cuando, a pesar de ello quedó de cara al gol, falló en la definición (el camerunés Lionel Noumbi, autor del empate, tuvo dos chances claras en las que definió sin precisión). Con estos tres puntos, Puerto Nuevo llegó a 9 (dos victorias y tres empates) y quedó en la cuarta colocación. Y ahora se le viene Argentino de Merlo, el próximo miércoles en el estadio Carlos Vallejos, una buena medida para conocer en qué lugar está parado. "Se viene un partido muy difícil. El equipo está muy cansado y los jugadores muy desgastados. Y aunque todos quieren jugar, vamos a ver cómo nos recuperamos entre lunes y martes para definir la formación", adelantó "Bocha" Hernández. Por lo pronto, hoy domingo, el pueblo Auriazul disfrutará de esta gran victoria y de un presente que, quizás, nadie imaginaba para el arranque de la temporada. Sin embargo, Puerto Nuevo está ahí: invicto y en la pelea de arriba. Pero no se conforma y ésa es su mejor virtud. SÍNTESIS DEL PARTIDO MUÑIZ (1): Franco Ponassi; Hernán Cardozo, Francisco Malich, Braian Chaparro y Brian Torres; Oscar Fernández, Maximiliano Ramasco y Michel Dell Arciprett; Jhomar Molina Guerra, Lionel Noumbi y Gabriel Díaz. DT: Marcelo Laguilhon y Alberto Insaurralde. SUPLENTES: Juan Manuel González, Facundo Ponce, Leonel Díaz, Fernando Lucero, Jonatan Lemos, Mauro Suárez y Rodrigo Bellocq. PUERTO NUEVO (2): Rodrigo Ponce De León; Tadeo MacIntyre, Raúl Colombo, Paulo Boumerá, Antoni Rodríguez; Octavio Ábalos, Kevin Redondo, Maximiliano Díaz, Pablo Sosa; Michel Bustamante y Germán Águila. DT: Carlos Hernández. SUPLENTES: Esteban Montesano, Joaquín Montiel, Pablo Godoy, Gustavo Roldán, Nicolás Rodríguez, Alexis Merlo y Orlando Sosa. GOLES: PT 5m Germán Águila (PN) y 29m Lionel Noumbi (M). ST 1m Germán Águila (PN). CAMBIOS: PT 38m Godoy x Colombo (PN). ST 23m Lucero x Torres (M) y Bellocq x G. Díaz (M); 33m L. Díaz x Molina Guerra (M); 35m Roldán x Águila (PN); y 46m Merlo x Díaz (PN). CANCHA: Estadio Municipal de Pilar. ÁRBITRO: Alejandro Porticella.

EL JUVENIL GERMÁN ÁGUILA, AUTOR DE LOS DOS GOLES, CELEBRA EL 2-1 QUE MARCÓ EN EL INICIO DEL ST.

FESTEJO AURIAZUL. TRAS EL DESBORDE DE OCTAVIO ÁBALOS Y EL ANTICIPO DE GERMÁN ÁGUILA, AMBOS CELEBRAN EL 2-1. FUE UN GOL CLAVE PARA PUERTO NUEVO, EN EL AMANECER DEL SEGUNDO TIEMPO.





UNA DE LAS FIGURAS. ÁBALOS INGRESÓ EN EL 11 TITULAR EN LUGAR DE NICOLÁS RODRÍGUEZ Y PARTICIPÓ DE LOS DOS GOLES AURIAZULES: EN EL PRIMERO LE SIRVIÓ EL DESBORDE A MACINTYRE Y EN EL SEGUNDO ASISTIÓ ÉL A ÁGUILA.





CONDUCTOR. PABLO SOSA VOLVIÓ A SER IMPORTANTE PARA PUERTO NUEVO POR SU CAPACIDAD PARA TENER EL BALÓN Y JUGARLO POR EL SECTOR IZQUIERDO.



