SE CIERRA LA TERCERA Sin que ningún equipo lograra cortarse solo, la tercera fecha del Nacional B continuó ayer con cinco encuentros: Almagro 2-1 Independiente Rivadavia; Agropecuario 2-0 Guillermo Brown de Puerto Madryn; Estudiantes de San Luis 0-0 Deportivo Morón; Instituto 3-1 Ferro Carril Oeste; y Santamarina 1-1 Mitre de Santiago del Estero. La jornada había comenzado el viernes con tres partidos: Villa Dálmine 2-0 Sarmiento (J); Deportivo Riestra 2-2 Atlético Rafaela; y Los Andes 1-1 Boca Unidos. En tanto, hoy domingo se jugarán otro tres cotejos: Juventud Unida de Gualeguaychú vs Brown de Adrogué (15.00), San Martín de Tucumán vs Aldosivi (17.00) y Gimnasia de Jujuy vs Quilmes (17.00). Finalmente, la fecha se cerrará el lunes con el clásico Nueva Chicago vs All Boys (15.35). El DT de Villa Dálmine destacó la atmósfera de trabajo del club y no se subió al entusiasmo que generó la actuación de su equipo frente a Sarmiento. "No todos los partidos van a ser así", remarcó. El Violeta tendrá ahora dos semanas sin competencia. Felipe De la Riva es un entrenador que, ante todo, busca ser cauto y responsable con sus declaraciones. Por eso, no sorprendió que luego del gran triunfo de Villa Dálmine sobre Sarmiento por 2 a 0, el uruguayo no se dejara ganar por el entusiasmo que generó la actuación de su equipo, aun cuando en la conferencia de prensa se remarcó en varias oportunidades que el Violeta había regalado un "vistoso" segundo tiempo. "El rendimiento fue bueno en los tres partidos y el de hoy aparenta ser mejor porque se nos dio la ventaja y se abrió el partido. Además, como Sarmiento es un equipo muy ofensivo y quedó muy abierto, eso favoreció que nosotros podamos brindar un espectáculo mejor y que por momentos seamos vistosos, pero no todos los partidos van a ser así", señaló al respecto De la Riva. "Ellos vinieron a proponer y, de hecho, en los primeros 20 minutos se dieron jugadas en las que no la pasamos bien, porque nos costó controlar a los volantes externos, tanto a (Gonzalo) Bazán como a (Iván) Etvenaux. Pero esa disposición de dos volantes tan abiertos, (ellos) la pagaron en la mitad de la cancha, donde muchas veces tuvimos superioridad numérica y pudimos sumar muchos pases", analizó el entrenador de Villa Dálmine. Además, Felipe también fue consultado por el hecho de que hayan sido dos mediocampistas (Ramiro López y Renso Pérez) los que marcaron los goles de la victoria. "Para nosotros es muy importante que los volantes lleguen a posición de gol. Y hoy eso se logró. Creo que todos tuvieron sus oportunidades, también los delanteros. Pero no todos los partidos son iguales, lo que viene por delante es muy difícil y tenemos que estar preparados para jugar cualquier tipo de partido. Hay partidos que se van a abrir y habrá otros que serán muy duros y trabados", señaló al respecto. Igualmente, durante la conferencia de prensa post partido, De la Riva también advirtió que, en el segundo tiempo, el Violeta "erró demasiado" frente al arco rival. "Si ellos nos hacían un gol, aunque fuera de casualidad, el partido se nos iba a complicar muchísimo", explicó en relación a algunas indicaciones que brindó durante el partido, especialmente a Franco Flores, quien nunca dejó de pasar al ataque. En cuanto al otro lateral, se mostró muy satisfecho con el debut de Leandro Sapetti: "Es el marcador de punta que trajimos para ser titular y no pudo arrancar el campeonato por un contratiempo físico. Para mí jugó un partido bárbaro tanto en defensa como en ataque", aseguró. Al mismo tiempo, detalló por qué optó por Marcos Martinich en vez de Cristian González para jugar como segundo marcador central: "Elegí un central bajo y rápido, porque creí que lo mejor para defender a Sarmiento y en especial a Boghossian era sacarlos a la mitad de la cancha. Si hubiese priorizado el juego aéreo, habría elegido a González". Finalmente, el entrenador también analizó la situación que se le viene a Villa Dálmine, que quedará libre en la próxima fecha y recién volverá a jugar el 15 de octubre como visitante frente a Gimnasia de Jujuy: "Yo hoy quería obtener un buen resultado, porque ahora tenemos 15 días sin jugar, y si hubiésemos jugado mal y hubiésemos perdido, estos 15 días los habríamos padecido. Así que es un buen triunfo en ese sentido, porque estos días serán más llevaderos, también porque hay una gran comunión entre plantel, cuerpo técnico y dirigentes y eso permite trabajar con tranquilidad". El objetivo en estas dos semanas, según apuntó De la Riva, será "trabajar y ratificar lo que se ha hecho y seguir creciendo".

SATISFECHO. EL ENTRENADOR VIOLETA SE MOSTRÓ CONTENTO CON EL RENDIMIENTO DE SU EQUIPO EN ESTAS PRIMERAS TRES FECHAS.

#Imágenes | ¡No dejen de aplaudir! Gran triunfo de Villa Dálmine y así fue el saludo final entre los jugadores y la gente. #VamosViola. pic.twitter.com/9ZjjeTlc8s — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 30 de septiembre de 2017

Nacional B - Villa Dálmine:

De la Riva; ”Hay una gran comunión entre plantel, cuerpo técnico y dirigentes”

