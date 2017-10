”Luego de aumentar las tasas, el Secretario de Economía se declaró incompetente”

Concejales justicialistas se refirieron a las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre la contratación de un estudio contable capitalino para la redacción de la norma "que tanto ha afectado a muchos vecinos". A su vez, aseguraron que a través de ciertas contrataciones "se está dando forma a una nueva modalidad de ñoquis". Las observaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia sobre la gestión del Gobierno Municipal sigue siendo materia de análisis de todo el arco político, y desde el Frente para la Victoria se refirieron a la reciente declaración de incompetencia que hiciera el titular del área de Hacienda, el Cdor. Miguel Ibarra, respecto a la confección de la nueva Ordenanza Fiscal e Impositiva. El presidente del bloque justicialista, Luis Chesini, acompañado por sus compañeros de espacio, sostuvo: "Este polémico funcionario finalmente hizo caso a lo que desde este bloque veníamos diciéndole antes de la sanción de la ordenanza que significó un aumento en las tasas municipales, las cuales a muchos vecinos hoy en día se les dificulta pagar. Oportunamente, le explicamos en varias ocasiones que no se pueden contratar consultorías externas sin que antes el Municipio se declare incompetente y no cuente con personal capacitado para desarrollar determinada tarea. Como es sabido, el Cdor. Ibarra contrató a un estudio contable foráneo para la redacción de la norma, sin haber cumplido con esta declaración". El bloque del FpV presentó un proyecto de comunicación dando cuenta de situaciones similares que tuvieran lugar en otros Municipios, que fueron desoídas por las autoridades locales. "Finalmente, el Tribunal de Cuentas nos dio la razón, y tanto el Secretario de Economía Municipal como otros funcionarios del área debieron declarar su incompetencia, aunque lo hicieron tras el llamado de atención y luego que los aumentos de las tasas fueran efectivizados", agregó Chesini. Para los ediles, "la declaración de incompetencia de Ibarra es sólo para subsanar las objeciones del Tribunal, y tratar de no tener que afrontar una sanción económica". "No obstante, a todos los vecinos esto nos costó la contratación de un estudio contable capitalino para la confección de una ordenanza que determinaría aumentos para los propios vecinos, unos 750 mil pesos. Ese monto excede la contratación directa, y el Municipio debiera haber llamado a licitación, y pagado por este servicio lo que establece el colegio profesional correspondiente", añadieron. Para los concejales justicialistas, resulta llamativo que "contando el Secretario con un título de Contador, se declare incompetente para redactar una ordenanza que en definitiva corrigieron los concejales, ya que tenía numerosos y groseros errores". También señalaron que "aún restan blanquear declaraciones de incompetencia en otras contrataciones, que fueron realizadas de similar forma". No obstante, desde la oposición observaron que estas contrataciones esconden "un manejo indiscriminado de los recursos estatales". "Se está dando forma a una nueva modalidad de ñoquis. Ocurre por ejemplo, en la Secretaria de planeamiento hay una persona que cobra $30.000 mensuales, y que durante dos semanas lo llamamos por teléfono todos los días, y no lo hemos encontrado nunca en su lugar de trabajo ni hemos podido hablar con él", denunciaron. "De más está decir que estas personas que son contratadas para realizar supuestas tareas con títulos rimbombantes, no son de Campana, nadie las ve ni las conoce, y se hace realmente difícil saber cuántas son, y cuanto le están costando a los vecinos. Son las consecuencias de contar con algunos funcionarios foráneos que además, cobran el 40% de su sueldo por capacidad y experiencia. Una bonificación inventada por ellos, para ellos mismos", concluyeron los concejales.

Los concejales denunciaron la existencia de "dudosas contrataciones de personal foráneo para tareas difíciles de comprobar".



”Luego de aumentar las tasas, el Secretario de Economía se declaró incompetente”

