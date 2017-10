Ghione: ”Las tarifas no pueden aumentar más que los sueldos”

Desde el Frente Un País lanzaron su propuesta para corregir el aumento "indiscriminado" de las tarifas. "Planteamos que por Ley la suba no supere a la de los salarios", señalaron. El primer candidato a concejal por el Frente Un País, Juan Ghione, aseguró que "las tarifas no pueden aumentar más que los sueldos" y, en ese sentido planteó una propuesta para corregir el "aumento indiscriminado" de las tarifas de servicios públicos: "Planteamos que por Ley, la suba no supere a la de los salarios", explicó. "La situación es alarmante: a fin de año el aumento de las tarifas será de un 100% mientras que los sueldos sólo aumentaron un 25%. Esto lastima el bolsillo de los trabajadores y los jubilados que no pueden pagar los servicios esenciales y ven disminuido su poder de compra. El tarifazo destruye la capacidad de compra, lo que impacta directamente en el comercio y las PyMES porque nuestros vecinos deben dejar de comprar comida, ropa y medicamentos", remarcó Ghione. Desde el Frente Un País, durante su recorrida por los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa detalló la propuesta que vienen impulsando desde su espacio: "Queremos que se aplique a las tarifas de servicios lo que se llama ´coeficiente de variación salarial´, y por otro lado, que se eliminen los impuestos de las boletas. Hoy casi la mitad de lo que pagamos de luz, agua, gas son impuestos. El Gobierno le pone la soga al cuello a los ciudadanos". Por su parte, Ghione expresó que la misma situación que se da a nivel nacional sucede en Campana, donde "las tasas municipales han aumentado en muchos casos más del 100%". "Desde nuestro bloque en el Concejo Deliberante hemos presentado proyectos para eliminar estos aumentos, pero Cambiemos ni siquiera quiere debatirlos. Los vecinos están padeciendo esta situación pero parece que para el Gobierno no es una prioridad. No quieren trabajar para la gente", cerró el candidato a concejal.

JUAN GHIONE TAMBIÉN BAJÓ LA PROPUESTA DE UN PAÍS A LA REALIDAD DE NUESTRA CIUDAD.



Ghione: ”Las tarifas no pueden aumentar más que los sueldos”

