La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 01/oct/2017 Pedro Ithurburu: ”Quiero devolverle a Campana todo lo que me dio”







El primer candidato a consejero escolar de la lista de UV Más Campana que encabeza Axel Cantlon explicó por qué se decidió a participar y cuáles son sus proyectos. Aunque lo más importante que se definirá a nivel local en las próximas elecciones Generales de octubre será la futura conformación del Concejo Deliberante de Campana, también estará en juego la composición del Consejo Escolar a partir de diciembre. Y para esa entidad, la Lista 823 de la Unión Vecinal Más Campana está encabezada por el profesor Pedro Ithurburu. "Soy docente desde 1979 y trabajé siempre en la ciudad. Mi sueño es devolverle a Campana todo lo que me dio a lo largo de tantos años de trabajo", comentó Pedro. "Me involucro porque tengo amigos y conocidos que piensan como yo. Y nos sentimos con ganas y capacitados para hacer mejor a Campana. Porque la queremos y sentimos que estamos en deuda con ella", agregó el profesor de Educación Física. Respecto a la decisión de acompañar a Axel Cantlon, señaló: "Es el candidato mejor preparado por su conocimiento y por su capacidad, porque a pesar de ser joven hace tiempo que está en esto, tiene ideas nuevas, es abierto. Escucha a la gente. Se asesora, investiga, se capacita". A su vez, también destacó el nuevo espacio que generó la UV Más Campana: "La principal virtud que tiene es el excelente grupo humano que se formó, con una gran diversidad de personas que provienen de todos los rincones de la ciudad y de todos los oficios y profesiones". "Mi profesión está relacionada con el deporte. No cambiaría. Comenzaría a realizar actividades. A trabajar en los barrios en el deporte social; a mejorar y crear espacios para actividades deportivas y recreativas. Es lo que me gusta y para lo que me preparé. Agotaría todos los medios y mi capacidad para hacerlo realidad", explicó sobre la posibilidad de resultar electo. "Estoy trabajando en proyectos con un grupo de profesores que siente lo mismo que yo. Imaginan a una Campana más activa y deportiva. Estos proyectos son varios, pero el más importante y necesario es: un Polideportivo. Es lo que necesita Campana: un centro deportivo con la infraestructura necesaria para desarrollar el deporte local y acercarlo a todos los jóvenes", enfatizó. Por su parte, Axel Cantlon señaló: "Es un orgullo poder contar con el apoyo de Pedro Ithurburu. Es un hombre, un vecino de Campana que está comprometido con su ciudad y que comparte nuestros mismos valores. Nosotros somos gente de Campana que queremos trabajar y aportar para el crecimiento y el desarrollo de nuestra querida ciudad. Por eso pedimos que el 22 de octubre corten boleta y que nos ayuden a lograr el sueño de Pedro de poder devolverle a nuestra ciudad aunque sea un poco de todo lo que nos dio".

"Axel es el candidato mejor preparado por su conocimiento y por su capacidad, porque a pesar de ser joven hace tiempo que está en esto", lo resaltó ithurburu.



