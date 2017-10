¿Hablamos de Política o de Moral?

Según la filosofía, la moral no responde a ninguna disciplina específica: ni a la psicología, sociología, física, matemáticas, etc. Moral para mí, es una especie de acuerdo entre humanos, donde la mayoría nos combinamos para determinarla. Lo paradójico que sin ser una ley escrita, tenemos conciencia moral desde la niñez. Es una de las lecciones que primero aprendemos. Cuando tenía unos 6 años, mi mamá me dio dinero para comprar dos helados: uno para mi hermana y otro para mí. Regresando del kiosco terminé rápidamente el mío y con cierta culpa también digerí el de mi hermana en tiempo record, sinceramente algo en mi interior no me permitía disfrutarlo 100%, intuía que no iba a ser fácil volver a casa con las manos vacías. Mi hermana obviamente me lo pidió y yo especulé (inocentemente) con su silencio (nada que ver). Pues me delató automáticamente y el chancletazo de mi vieja fue furibundo. Posterior al "saldo de culpas" sinceramente me sentí bien. Justiprecié que valió la pena un chancletazo (que no fue muy certero que digamos) por un helado extra. El llanto de mi hermana no producía ningún efecto en mí, así que fue negocio redondo, en un futuro habría reincidencia asegurada. Pero, lamentable y previsiblemente, mi vieja nunca más depositó su confianza en este columnista para tan noble tarea post almuerzo.

Por estos días observo en la sociedad que ya no se discute de política sino de moral. Pero como dijimos al principio la moral no responde a ninguna disciplina, entonces todos podemos tener razón. Retocamos un poco nuestros valores, ponemos carita de piedra y listo. No obstante ello, nuestros gobernantes siguen pisoteando sin tapujos todos los derechos adquiridos por la sociedad. Sin embargo (hay que decirlo) una gran parte de la misma, los justifica en su accionar. Esta semana observamos embobados como crece la indigencia a 6,2%. Las tarifas galopan por las nubes. Mandamos 11 mil kg de oro en lingotes a Inglaterra y las petroleras ya tienen vía libre para los aumentos de combustible a gusto y piachere a partir exactamente de hoy. Pero es hermoso porque lo hacemos juntos. (No sólo le dimos la llave del gallinero al zorro sino que le cocinamos los pollos al espiedo, de onda).

En paralelo, vemos sin inmutarnos toneladas de dinero derrochado en propaganda electoral. (Acá hago un punto para un pedido solidario: Señora Gobernadora María Eugenia Vidal: por favor, revise la computadora y que no llame más a casa. Va a explotar el teléfono. Ya nos quedó claro que juntos podemos). La sociedad paga, pone el lomo y sufre mientras el selecto grupo de exceptuados disfruta y derrama inmoralidad. El propio INDEC, esta semana publicó que el 45,5 % de pibes de 0 a 14 años es pobre. Si a este dato lo unimos a la reforma educativa bochornosa que se lleva adelante tocamos fondo. Los jóvenes argentos (que acuden a escuelas públicas, claro) van derecho al matadero. Pero mientras nuestra quintita esté regada y no entendamos bien lo que pasa, tenemos la moral inmaculada.

Analizándolo desde el punto de vista del que cree que le va mejor con estas políticas injustas, tampoco creo que sea el negocio, ya que es sabido que estos volúmenes de pobreza, incipiente indigencia y desocupación, inexorablemente va a rebotar en modo de inseguridad que también crece día a día, entre otras cosas. Metafóricamente comparado a cuando inmoralmente me consumí los helados, la sutil diferencia sería que en lugar de esperarme mi mamá y su mala puntería, ponéle que el que me estaba esperando era mi viejo con cara de "me despertaron de la siesta".

PD: Sra. Gobernadora: si me llega a llamar de nuevo, a 2 meses del hecho ¿Me dice donde está Maldonado?

Tomás Buzzi / Facebook: Frente A Buzzi / Twitter: @FrenteBuzzi